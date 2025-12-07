FREEMAIL
DERBI /

Evo što je Dinamo napisao dan nakon velikog derbija s Hajdukom

Evo što je Dinamo napisao dan nakon velikog derbija s Hajdukom
Foto: Marko Lukunic/pixsell

Dinamo sljedeću utakmicu u HNL-u igra protiv Slaven Belupa u Koprivnici, dok Hajduk ide u goste Lokomotivi na Maksimiru.

7.12.2025.
15:52
Sportski.net
Marko Lukunic/pixsell
Nakon što je jučer Dinamo odigrao 1:1 na Maksimiru protiv Hajduka pogotkom Arbera Hoxhe u 102. minuti utakmice i zadržao prvo mjesto na prvenstvenoj ljestvici, Modri su se oglasili na društvenim mrežama.

Poruka je bila jasna i jednostavna – samo emotikon broja 1, pozicije koju Dinamo trenutno drži na tablici. Dodajemo da se tenzije na društvenim mrežama još uvijek ne smiruju te se i dalje govori o odlukama suca Patrika Kolarića, kako o poništenom pogotku i penalu Dinama, tako i o produženju utakmice za 18 minuta. Osim Hoxhe za Dinamo, strijelac na utakmici bio je i Michele Šego, koji je Hajduk doveo u vodstvo u 68. minuti.

Bilo kako bilo, Dinamo je uspio zadržati prvo mjesto te će, ako do kraja godine pobijedi sve utakmice, biti jesenski prvak. Dinamo sljedeću utakmicu u HNL-u igra protiv Slaven Belupa u Koprivnici, dok Hajduk ide u goste Lokomotivi na Maksimiru.

 

 

   

 

Hajduk Dinamo Hnl Vjecni Derbi
