Konačno razbijeni mitovi s tribina: Evo koji europski klubovi imaju najviše navijača

Nogomet je najpopularniji sport na svijetu, a dokaz njegove svjetske privlačnosti su izvanredne 'sportske katedrale' koje dominiraju panoramom mnogih najvećih europskih gradova.

Svaki vikend milijuni ljudi posjećuju nogometne utakmice diljem kontinenta i kao takvi neki od najvećih klubova na svijetu mogu se pohvaliti uistinu izvanrednom posjećenošću na svakoj domaćoj utakmici. Ali koji su europski divovi u prosjeku imali najveću domaću posjećenost tijekom 2025. godine?

Pogled na Top 20 koji je s detaljnim informacijama složio Transfermakt, razbija neke navijačke mitove nastale prvenstveno na tribinama, a onda i u raznim gostionicama.

Jedna europska zemlja dominira s pet predstavnika iz prve te jednim iz druge lige, što naglašava nevjerojatnu podršku navijača koja je duboko u tradiciji ove zemlje i njenih stanovnika.