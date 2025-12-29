FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NIJE ZADOVOLJAN MINUTAŽOM /

Barcelona probleme u obrani rješava dobro poznatim licem

Barcelona probleme u obrani rješava dobro poznatim licem
×
Foto: Xavi Urgeles/zuma Press/profimedia

Cancelo je u sezoni 2023-24. bio na posudbi u Barceloni, i tada je u 42 utakmice upisao četiri gola i pet asistencija.

29.12.2025.
16:59
Hina
Xavi Urgeles/zuma Press/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Barcelona u zimskom prijelaznom roku namjerava pojačati obranu, a španjolski mediji navode kako je "Blaugrana" zainteresirana za Portugalca Joaa Cancela (31), koji od ljeta 2024. nosi dres saudijskog Al Hilala. 

Cancelo bi se rado vratio u Europu, jer kod sadašnjeg trenera Al Hilala Simonea Inzaghija ima vrlo malu minutažu. Ove sezone je skupio tek šest nastupa, pa je u pitanju njegov status u portugalskoj reprezentaciji, odnosno hoće li biti na popisu igrača za SP 2026. Dolazak na Camp Nou značio bi povratak u dobro poznatu sredinu, jer je u sezoni 2023-24. bio na posudbi u Barceloni, i tada je u 42 utakmice upisao četiri gola i pet asistencija. Portugalski desni branič često se priključuje napadu i mediji procjenjuju da bi se dobro uklopio u sustav koji preferira trener Barce Hansi Flick

Cancelo je najdublji trag ostavio u dresu Manchester Cityja, u kojem je u 154 utakmice ubilježio devet pogodaka i 22 asistencije. Igrao je i za Valenciju, Inter, Juventus te Bayern. U dresu portugalske reprezentacije je u 64 susreta postigao 12 golova.

POGLEDAJTE VIDEO: Novi udar na turski nogomet: Uhićen bivši čelnik Galatasarayja i deseci osumnjičenih

Fc BarcelonaJoao CanceloAl HilalSaudijska ArabijaPortugalska Nogometna Reprezentacija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NIJE ZADOVOLJAN MINUTAŽOM /
Barcelona probleme u obrani rješava dobro poznatim licem