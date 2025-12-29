FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DALEKO OD SLAVE /

Goran Višnjić iskreno: Evo zašto se s obitelji nikada neće vratiti živjeti u Hrvatsku

Goran Višnjić iskreno: Evo zašto se s obitelji nikada neće vratiti živjeti u Hrvatsku
×
Foto: Boris Scitar/vecernji List/pixse

Glumac s obitelji već godinama živi mirnim životom u engleskom Cornwallu

29.12.2025.
17:03
Hot.hr
Boris Scitar/vecernji List/pixse
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Goran Višnjić (53), hrvatski glumac s uspješnom međunarodnom karijerom, već godinama ne živi u Hrvatskoj, a sada je otvoreno objasnio zašto povratak nikada nije bio ozbiljna opcija. Iako je radio u Hollywoodu i živio u Los Angelesu, s obitelji se preselio u Englesku, gdje su pronašli mirniji način života, piše Mondo.ba.

Novi početak daleko od reflektora

Višnjić sa suprugom Evom i djecom već nekoliko godina živi u engleskom Cornwallu. Ondje vode jednostavan, obiteljski život, okruženi prirodom, daleko od gradske gužve i pritiska javnosti. Dane provode na otvorenom, bicikliraju i surfaju, a upravo je takvo okruženje bilo ključno pri odluci o preseljenju.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Goran Visnjic (@goran_visnjic)

Djeca su bila presudna

Glumac je u podcastu Ane Radišić krajem 2022. godine iskreno progovorio o razlozima zbog kojih Hrvatska nije došla u obzir. Istaknuo je da mu je važno da djeca odrastaju bez tereta njegova imena i slave. Kako kaže, u Hrvatskoj bi ih se često promatralo kroz njega, što bi im moglo donijeti nepotreban pritisak i očekivanja.

Višnjić je naglasio da ne želi da njegova djeca nose “prtljagu” poznatog roditelja, jer je kroz život vidio brojne primjere djece slavnih koji su se teško nosili s takvom pozicijom. Smatra da im je zdravije odrastati anonimno, bez stalne pažnje javnosti.

Obitelj na prvom mjestu

Goran i njegova supruga Eva u braku su od 1999. godine i imaju troje djece, a Višnjić ima i kćer iz ranije veze. Iako često ističe koliko mu Hrvatska znači, jasno poručuje da su mir, sigurnost i normalno djetinjstvo njegove djece važniji od svega.

POGLEDAJTE VIDEO:Hrvati otkrili hoće li bacati petarde za Novu godinu: 'To je tradicija'

Goran Višnjić
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
DALEKO OD SLAVE /
Goran Višnjić iskreno: Evo zašto se s obitelji nikada neće vratiti živjeti u Hrvatsku