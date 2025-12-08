FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BIZARNO /

Varaždinov igrač završio u zatvoru: Hvalio se kriminalom na Instagramu

Varaždinov igrač završio u zatvoru: Hvalio se kriminalom na Instagramu
×
Foto: Marko Prpic/pixsell

U SHNL-u je odigrao samo dvije utakmice prošle sezone

8.12.2025.
18:59
Sportski.net
Marko Prpic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Thierry Nevers, igrač Varaždina, završio je u zatvoru nakon što se hvalio svojim dilanjem droge u drskim rap videima objavljenim na Instagramu, piše engleski The Sun.

Nevers je prošle sezone stigao u Varaždin. Igrač koji je potekao u West Hamu, igrao je u Newportu, Bradfordu i moldavskom Sheriffu, a u ljeto 2024. je stigao u Varaždin. U SHNL-u je odigrao samo dvije utakmice prošle sezone, a ove ga nema niti na mapi. Možda je sada jasnije i zašto.

Sve o SHNL-u čitajte na portalu Net.hr.

Engleskom krilu očito je važnije dilanje droge od nogometa. Nevers je osuđen na tri godine zatvora zbog dilanja droge klase A, u Ujedinjenom Kraljevstvu se tako označavaju najopasnije i najkontroliranije supstance (heroin, kokain, LSD, MDMA itd.). 

Njegov suučesnik Allan Barrass, 50, zatvoren je na deset godina nakon što je priznao istu optužbu i posjedovanje sačmarice. Krunski sud u Lincolnu navodi da je Nevers redovito putovao iz Dorringtona u područje Readinga kako bi prodavao drogu. No, nogometaš, koji je kreator sadržaja na Instagramu, hvalio se dilanjem droge u svojim videozapisima.

Policija je upala u Barrassov stan i pronašla velike količine droge. Pregledom mobitela utvrđen je kontakt između Barrassa i Neversa te dokazi da su prodavali drogu.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska kreće u novu borbu za postolje! Martinović: 'Znamo da će biti kao da igramo doma'

Nk VaraždinDilanje DrogeWest HamHnl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
BIZARNO /
Varaždinov igrač završio u zatvoru: Hvalio se kriminalom na Instagramu