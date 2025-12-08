Varaždinov igrač završio u zatvoru: Hvalio se kriminalom na Instagramu

Thierry Nevers, igrač Varaždina, završio je u zatvoru nakon što se hvalio svojim dilanjem droge u drskim rap videima objavljenim na Instagramu, piše engleski The Sun.

Nevers je prošle sezone stigao u Varaždin. Igrač koji je potekao u, igrao je ui moldavskom, a u ljeto 2024. je stigao u Varaždin. U SHNL-u je odigrao samo dvije utakmice prošle sezone, a ove ga nema niti na mapi. Možda je sada jasnije i zašto.

Sve o SHNL-u čitajte na portalu Net.hr.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Engleskom krilu očito je važnije dilanje droge od nogometa. Nevers je osuđen na tri godine zatvora zbog dilanja droge klase A, u Ujedinjenom Kraljevstvu se tako označavaju najopasnije i najkontroliranije supstance (heroin, kokain, LSD, MDMA itd.).

Njegov suučesnik Allan Barrass, 50, zatvoren je na deset godina nakon što je priznao istu optužbu i posjedovanje sačmarice. Krunski sud u Lincolnu navodi da je Nevers redovito putovao iz Dorringtona u područje Readinga kako bi prodavao drogu. No, nogometaš, koji je kreator sadržaja na Instagramu, hvalio se dilanjem droge u svojim videozapisima.

Policija je upala u Barrassov stan i pronašla velike količine droge. Pregledom mobitela utvrđen je kontakt između Barrassa i Neversa te dokazi da su prodavali drogu.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska kreće u novu borbu za postolje! Martinović: 'Znamo da će biti kao da igramo doma'