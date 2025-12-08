Stadion će na utakmici Premier lige biti prazan 15 minuta, poznat je i razlog

Wolverhampton Wanderersi nalaze se na dnu ljestvice engleske Premier lige. Nakon 14 odigranih utakmica nisu upisali niti jednu pobjedu i imaju tek dva osvojena boda.

Rob Edwards sjeo na klupu prije mjesec dana, ali niti on nije uspio preokrenut stvari. Navijači Wolvesa krivnju prebacuju na upravu kluba i kineski konglomerat Fosun koji upravlja klubom od 2016. Old Gold Pack, navijačka skupina Wolvesa, otkrila je planove da ostanu ispred Molineuxa prvih 15 minuta svog obračuna s Manchester Unitedom u ponedjeljak navečer.

Na svome X profilu objavili su priopćenje. „Klub izgrađen na bogatoj tradiciji. Malo je momčadi oblikovalo igru ​​kao naša. Vidljivo prazan stadion govori više od bilo kakvog skandiranja, transparenta ili slogana. Svima nam je stalo. Svima nam je teško. Svi želimo bolje za Wolvese. Ali ovo funkcionira samo ako se većina nas ujedini i sudjeluje. Ovo je naš klub. iz tame dolazi svijetlo", stoji u priopćenju.

Navijači su nezadovoljni nizom problema, uključujući transfere, poput onoga Matheusa Cunhe koji je otišao u Man United bez dovođenja odgovarajuće ljetne zamjene.To je stvorilo otrovnu atmosferu u Molineuxu, gdje Wolvesi još uvijek traže svoju prvu pobjedu u Premier ligi ove sezone.

