Vitinha otvoreno o Enriqueu: 'Udav, gnjavi, ali s jednim radi razliku na ovoj razini'

Vitinha je posljednjih nekoliko godina postao jedan od najboljih veznjaka svijeta, završivši treći u poretku Zlatne lopte nakon europske krune s PSG-om.

"Dobro se zabavljam, ali ne zaboravljam da u sezoni postoje i loši trenuci i da uvijek ima kritika. Za mene je važno ostati što bolji kako bih pomogao momčadi. Naporno sam radio, imao sam sreće i mogao sam računati na važne ljude i na osobnoj i na sportskoj razini. Počevši od Luisa Enriquea, koji je možda imao najveći utjecaj na moju karijeru", rekao je Portugalac za Gazzettu pa nastavio o Enriqueu koji ne daje nikakve popuste ni na treningu:

"Istina, zna biti udav. Gnjavi, ali mi se sviđa tako, jer se samo možeš poboljšati. On je sjajan trener, ne samo s tehničke i taktičke perspektive, već i s ljudske perspektive, što čini razliku na ovoj razini."

U njegovoj igri, osim golova, dodavanja čine razliku.

"To je nešto na čemu radim otkad sam počeo igrati nogomet sa šest godina. To je jedna od mojih snaga. Možda nemam puno drugih vještina, ali imam sposobnost dodavanja."

Osvojio je treće mjesto u izboru za Zlatnu loptu. Svi ga hvale, ali Luis Enrique ne cijeni individualne nagrade.

"I u pravu je. Individualne nagrade su lijepe, ali osvajanje kolektivnih je uvijek bolje."

Luis Enrique gotovo uvijek gleda prvo poluvrijeme domaćih utakmica s tribina, a vaša prva poluvremena često su bila neuvjerljiva. Postoji li korelacija?

"Trebali biste ga pitati, ali mislim da je to samo slučajnost. Naravno, kada je na klupi, više ga čujete, ali kada ode na tribine, poruke i dalje dopiru do nas, preko njegovog pomoćnika."