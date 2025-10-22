Prvaci djeluju zastrašujuće: Enriqueovi igrači lete po terenu i već su izjednačili rekord Reala

Aktualni europski prvaci, nogometaši Paris SG-a te aktualni doprvaci, igrači milanskog Intera zadržali su stopostotni učinak u ovosezonskom izdanju Lige prvaka i nakon 3. kola uvjerljivim gostujućim pobjedama, PSG je sa 7-2 svladao Bayer u Leverkusenu, a Inter sa 4-0 Union Saint-Gilloise u Bruxellesu.

Posebno su impresivni aktualni prvaci. PSG je, naime, pobijedio u 12 utakmica Lige prvaka u 2025. godini, što je izjednačilo najveći takav broj pobjeda u kalendarskoj godini koji su postavili Real Madrid 2014. i Bayern München 2001. godine.

12 - Paris SG have won 12 UCL games in 2025 (L2), equalling the highest such tally on a calendar year established by Real Madrid in 2014 and Bayern Munich in 2001. Emperor. #B04PSG pic.twitter.com/G5JDMc0Dgz — OptaJean (@OptaJean) October 21, 2025

Strijelci za Parižane bili su Pacho (7), Doue (41, 45+3), Kvarachelija (44), Nuno Mendes (50), Dembele (66) i Vitinha (90), dok je za domaće uspješan bio Garcia (38-11m, 54).

Od ukupno devet utakmica, dvije su odigrane u ranijem terminu, a jedna od njih je i jedina na kojoj danas nije bilo golova. Na ostalih osam pala su ukupno čak 43 gola.

