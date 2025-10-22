MOĆNA MAŠINA /

Prvaci djeluju zastrašujuće: Enriqueovi igrači lete po terenu i već su izjednačili rekord Reala

Prvaci djeluju zastrašujuće: Enriqueovi igrači lete po terenu i već su izjednačili rekord Reala
×
Foto: Hesham Elsherif/afp/profimedia

PSG je pobijedio u 12 utakmica Lige prvaka u 2025. godini

22.10.2025.
0:07
SPORTSKI.NET
Hesham Elsherif/afp/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Aktualni europski prvaci, nogometaši Paris SG-a te aktualni doprvaci, igrači milanskog Intera zadržali su stopostotni učinak u ovosezonskom izdanju Lige prvaka i nakon 3. kola uvjerljivim gostujućim pobjedama, PSG je sa 7-2 svladao Bayer u Leverkusenu, a Inter sa 4-0 Union Saint-Gilloise u Bruxellesu.

Posebno su impresivni aktualni prvaci. PSG je, naime, pobijedio u 12 utakmica Lige prvaka u 2025. godini, što je izjednačilo najveći takav broj pobjeda u kalendarskoj godini koji su postavili Real Madrid 2014. i Bayern München 2001. godine. 

Strijelci za Parižane bili su Pacho (7), Doue (41, 45+3), Kvarachelija (44), Nuno Mendes (50), Dembele (66) i Vitinha (90), dok je za domaće uspješan bio Garcia (38-11m, 54).

Od ukupno devet utakmica, dvije su odigrane u ranijem terminu, a jedna od njih je i jedina na kojoj danas nije bilo golova. Na ostalih osam pala su ukupno čak 43 gola

Standings provided by Sofascore

PsgLiga Prvaka
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
MOĆNA MAŠINA /
Prvaci djeluju zastrašujuće: Enriqueovi igrači lete po terenu i već su izjednačili rekord Reala