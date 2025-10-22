Prvaci djeluju zastrašujuće: Enriqueovi igrači lete po terenu i već su izjednačili rekord Reala
PSG je pobijedio u 12 utakmica Lige prvaka u 2025. godini
Aktualni europski prvaci, nogometaši Paris SG-a te aktualni doprvaci, igrači milanskog Intera zadržali su stopostotni učinak u ovosezonskom izdanju Lige prvaka i nakon 3. kola uvjerljivim gostujućim pobjedama, PSG je sa 7-2 svladao Bayer u Leverkusenu, a Inter sa 4-0 Union Saint-Gilloise u Bruxellesu.
Posebno su impresivni aktualni prvaci. PSG je, naime, pobijedio u 12 utakmica Lige prvaka u 2025. godini, što je izjednačilo najveći takav broj pobjeda u kalendarskoj godini koji su postavili Real Madrid 2014. i Bayern München 2001. godine.
Strijelci za Parižane bili su Pacho (7), Doue (41, 45+3), Kvarachelija (44), Nuno Mendes (50), Dembele (66) i Vitinha (90), dok je za domaće uspješan bio Garcia (38-11m, 54).
Od ukupno devet utakmica, dvije su odigrane u ranijem terminu, a jedna od njih je i jedina na kojoj danas nije bilo golova. Na ostalih osam pala su ukupno čak 43 gola.