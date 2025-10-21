KAKVA NOĆ! /

Je li novi format kriv za suludi spektakl? U Ligi prvaka pala čak 43 gola, skoro pet po susretu

Je li novi format kriv za suludi spektakl? U Ligi prvaka pala čak 43 gola, skoro pet po susretu
Posebno je 'veselo' bilo u Leverkusenu gdje je PSG svladao Bayer 7-2, a vidjeli smo i po jedan crveni na svakoj strani te stativu iz penala

Spektakularno izdanje Lige prvaka vidjeli smo u trećem kolu, u utakmicama koje su na rasporedu u utorak. 

Od ukupno devet utakmica, dvije su odigrane u ranijem terminu, a jedna od njih je i jedina na kojoj danas nije bilo golova. Na ostalih osam pala su ukupno čak 43 gola. 

Kairat Almaty je kao domaćin debitant ugostio Pafos i imao igrača više od četvrte minute, ali nije uspio zabiti za ono što bi bila povijesna pobjeda. Ofri Arad je u 77. minuti pogodio stativu, a na drugoj strani momčad za koju igra i naš Mislav Oršić zabila je u 72., ali je gol poništen zbog zaleđa. Šteta da i u toj utakmici nismo vidjeli koji gol jer bi ukupan zbroj pogodaka bio i veći, ali i ovako je spektakularan i u prosjeku iznosi čak 4.78 golova po utakmici. 

Posebno 'veselo'

Posebno je 'veselo' bilo u Leverkusenu gdje je PSG svladao Bayer 7-2, a na susretu smo još vidjeli i po jedan crveni na svakoj strani te stativu iz penala kod domaćina. 

PSV je kod kuće 'natamburao' talijanskog prvaka Napolija 6-2, a Barcelona je u onom ranijem terminu kod kuće razmontirala Olympiakos 6-1. 

Joško Gvardiol odigrao je čitav susret za Manchester City kod kojeg je Mateo Kovačić u igru ušao u 57. minuti u gostujućoj 2-0 pobjedi protiv Villarreala. 

Petar Sučić igrao je za Inter od 59. minute. Ivan Perišić igrao je do 84. minute za PSV. Dominik Kotarski branio je čitav susret za Kopenhagen u domaćem 2-4 porazu od Borussije Dortmund koju vodi Niko Kovač. Franjo Ivanović igrao je za Benficu od 63. minute u gostujućem 0-3 porazu od Newcastle Uniteda. 

Podsjetimo, na isti datum prije točno devet godina palo je 40 golova na osam utakmica. 

Liga Prvaka
