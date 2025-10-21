HRVATI NAPADAJU /

Luda večer u Ligi prvaka: Naši igrači kroje sudbine velikana, derbi u Londonu

Luda večer u Ligi prvaka: Naši igrači kroje sudbine velikana, derbi u Londonu
Liga prvaka, treće kolo
21. 10. 2025. 
21.00
Bayer Leverkusen - PSG 0:0

Kopenhagen - Borussia Dortmund 0:0

Newcastle - Benfica 0:0

PSV - Napoli 0:0

Royale Union SG - Inter 0:0

Villarreal - Manchester City 0:0

Liga prvaka u trećem kolu u utorak nudi novih fantastičnih devet okršaja, a derbi večeri igraju Arsenal i Atletico Madrid na Emiratesu. 

U ranijem terminu igraju Barcelona - Olympiakos te Kairat Almaty - Pafos, za koji igra i Mislav Oršić, a od 21 sat na rasporedu je ostalih sedam susreta gdje će neke od glavnih uloga imati sedmorica Hrvata. 

Na utakmici Kopenhagen - Borussia Dortmund tu je golman domaćina Dominik Kotarski i trener gostiju Niko Kovač. Na susretu Newcastle - Benfica za goste igra Franjo Ivanović

PSV - Napoli igrat će Ivan Perišić za domaćine, a na susretu Royale Union SG - Inter tu je Petar Sučić u redovima gostiju. 

Na utakmici Villarreal - Manchester City za goste će nastupiti Joško Gvardiol i oporavljeni Mateo Kovačić

