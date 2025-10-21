Luda večer u Ligi prvaka: Naši igrači kroje sudbine velikana, derbi u Londonu

Liga prvaka, treće kolo 0 Arsenal : 0 Atletico Madrid

Bayer Leverkusen - PSG 0:0

Kopenhagen - Borussia Dortmund 0:0

Newcastle - Benfica 0:0

PSV - Napoli 0:0

Royale Union SG - Inter 0:0

Villarreal - Manchester City 0:0

Liga prvaka u trećem kolu u utorak nudi novih fantastičnih devet okršaja, a derbi večeri igraju Arsenal i Atletico Madrid na Emiratesu.

U ranijem terminu igraju Barcelona - Olympiakos te Kairat Almaty - Pafos, za koji igra i Mislav Oršić, a od 21 sat na rasporedu je ostalih sedam susreta gdje će neke od glavnih uloga imati sedmorica Hrvata.

Na utakmici Kopenhagen - Borussia Dortmund tu je golman domaćina Dominik Kotarski i trener gostiju Niko Kovač. Na susretu Newcastle - Benfica za goste igra Franjo Ivanović.

PSV - Napoli igrat će Ivan Perišić za domaćine, a na susretu Royale Union SG - Inter tu je Petar Sučić u redovima gostiju.

Na utakmici Villarreal - Manchester City za goste će nastupiti Joško Gvardiol i oporavljeni Mateo Kovačić.