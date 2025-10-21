Luda večer u Ligi prvaka: Naši igrači kroje sudbine velikana, derbi u Londonu
Tekstualni prijenos utakmica Lige prvaka od 21 sat pratite UŽIVO na portalu Net.hr
Bayer Leverkusen - PSG 0:0
Kopenhagen - Borussia Dortmund 0:0
Newcastle - Benfica 0:0
PSV - Napoli 0:0
Royale Union SG - Inter 0:0
Villarreal - Manchester City 0:0
Liga prvaka u trećem kolu u utorak nudi novih fantastičnih devet okršaja, a derbi večeri igraju Arsenal i Atletico Madrid na Emiratesu.
U ranijem terminu igraju Barcelona - Olympiakos te Kairat Almaty - Pafos, za koji igra i Mislav Oršić, a od 21 sat na rasporedu je ostalih sedam susreta gdje će neke od glavnih uloga imati sedmorica Hrvata.
Na utakmici Kopenhagen - Borussia Dortmund tu je golman domaćina Dominik Kotarski i trener gostiju Niko Kovač. Na susretu Newcastle - Benfica za goste igra Franjo Ivanović.
PSV - Napoli igrat će Ivan Perišić za domaćine, a na susretu Royale Union SG - Inter tu je Petar Sučić u redovima gostiju.
Na utakmici Villarreal - Manchester City za goste će nastupiti Joško Gvardiol i oporavljeni Mateo Kovačić.