Hrvatska se pridružuje globalnom izazovu: Možete li izdržati cijeli siječanj bez alkohola?

Hrvatski liječnici uvode inicijativu "Suhi siječanj- Dry January" te pozivaju na prvi mjesec u godini bez alkohola čime je ta globalna inicijativa dobrovoljnog odricanja od alkohola s novom 2026. godinom počela i u Hrvatskoj,

Inicijativu su pokrenuli Hrvatsko gastroenterološko društvo (HGD), Hrvatsko psihijatrijsko društvo (HPD), KBC Zagreb i Klinika za psihijatriju Vrapče kako bi ukazali na sve dobrobiti koje donosi ukidanje konzumacije alkohola na siječanjskih mjesec dana.

"Suhi siječanj počeo je 2013. kao poziv na zdraviji početak godine, posebice nakon blagdanskog razdoblja obilne hrane i konzumacije alkohola. Poruka je početi novu godinu zdravijim izborom i spoznati kako već tako kratkotrajno odricanje od alkohola donosi brojne prednosti po zdravlje - poboljšani san, više energije, koncentracije, motivacije, stabilnije raspoloženje, ali i bolji metabolizam glukoze, smanjenje krvnog tlaka, kolesterola te posebice niz prednosti za zdravlje jetre", istaknuli su iz HGD-a.

Od pauze najviše profitira jetra

Predsjednica HGD-a dr. Ivana Mikolašević kaže da "ne postoji sigurna razina konzumacije alkohola" te da i umjerene količine utječu na gotovo sve organske sustave.

Kako ističe, od pauze od alkohola najviše "profitira" jetra, jer alkohol, osim što utječe na razvoj masne jetre, hepatitisa, ciroze i raka jetre, ima i niz drugih nepovoljnih učinaka na probavni sustav, "opušta" mišić koji zatvara spoj između jednjaka i želuca čime se razvija gastroezofagealna refluksna bolest. Također, oštećuje stanice jednjaka, a to povećava rizik za razvoj raka jednjaka.

Kronična konzumacija alkohola povezuje se s gastritisom, poremećajem apsorpcije hranjivih tvari, poremećajem crijevne mikrobiote te povećanom incidencijom raka želuca i debelog crijeva.

Dr. Mikolašević kaže da je za rak gušterače, onaj od kojeg svi najviše strahuju, alkohol jedan od glavnih etioloških čimbenika. Osim toga snažno se povezuje i s rakom usne šupljine, grla, ždrijela i rakom dojke.

Naglašava da je prema klasifikaciji Međunarodne agencije za istraživanje raka pri Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji alkohol klasificiran kao karcinogen 1. klase.

Svaka količina i konzumacija alkohola nosi rizik za zdravlje stoga je "Suhi siječanj" poziv na povećanje razine znanja o tim učincima i na odluku kojom ćemo dugoročno povoljno utjecati na zdravlje i potaknuti samostalno produženje odluke o odricanju od alkohola, poručuje Mikolašević.

Predah za tijelo

Sudionici "Suhog siječnja" iz godine u godinu prijavljuju niz pozitivnih promjena, ističe dr. Anna Mrzljak iz KBC-a Zagreb, te dodaje da njih više od polovice nastavlja piti manje i mjesecima nakon završetka inicijative.

Na taj je način, "Suhi siječanj" često početak trajnih promjena, a ne samo kratkog izazova, naglašava. Je li Suhi siječanj za svakoga? Za većinu ljudi, da, odgovara. Za osobe koje su pak razvile ovisnost o alkoholu prvi i dobar korak u prestanku pijenja je razgovor s liječnikom. Za sve ostale, "Suhi siječanj" je jednostavan, siguran i besplatan način da tijelu damo predah i ispitamo navike.

Dr. Zrnka Kovačić Petrović iz Klinike za psihijatriju Vrapče poručuje da pauza od alkohola često znači manje anksioznosti, bolji fokus, više energije i mentalne jasnoće, a prekid rutine pijenja smanjuje rizik razvoja ovisnosti. Najteži dio često nije izdržati, nego odlučiti pokušati. Suhi siječanj nije natjecanje, nije zabrana i nije rješenje za sve probleme nego je poziv na pauzu, osvještavanje i brigu o sebi, poručuje.

