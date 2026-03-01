Trener Mijatović uoči dvoboja u Bonnu ništa ne prepušta slučaju: Hrvatska ide po novu pobjedu

Hrvatska košarkaška reprezentacija stigla je u Bonn gdje je čeka uzvratna kvalifikacijska utakmica protiv Njemačke koju su hrvatrski košarkaši svladali u Zagrebu prije tri dana.

Druga utakmica protiv svjetskih i europskih prvaka na rasporedu je nepunih 48 sati nakon one u Zagrebu, a kad se u to ubroji i dan za putovanje, hrvatskim reprezentativcima zasigurno neće biti lako.

Izbornik Tomislav Mijatović, međutim, ističe vjeru u svoje igrače.

"Svi su igrači već u ovim situacijama bili dosta puta, kako u svojim klubovima, tako i ranije u reprezentaciji. Naravno da da postoji određeni umor, no u našoj situaciji to je jedan pozitivan umor koji služi i kao dodatna motivacija. Znamo što smo napravili jučer, znamo kako su igrači svojim zalaganjem, trudom i maksimalnim angažmanom u svakom aspektu košarkaške igre nagradili i publiku i same sebe. Međutim, to još uvijek nije bilo nikakvo finale, to je bila jedna utakmica i prilika za skupljanje novih bodova, jednako kao i sutra", rekao je Mijatović.

"Čeka nas iznimno teško gostovanje u Bonnu. Analizirali smo neke stvari u sklopu stožera, to ćemo napraviti i s igračima. Znamo što trebamo raditi, znamo stvari koje trebamo promijeniti i na koje se trebamo preko prilagoditi. Danas radimo regeneracijski dio na terenu uz određene postavke 5 na 0 i 5 na 5 na pola terena i naravno dosta pozicijskog šuta. Stvari su to koje su u ovom trenutku najpotrebnije našim igračima, aktivna rekuperacija da se vrate u pravo stanje tijela i uma za sutrašnju utakmicu", dodao je osvrnuvši se na sastsave u Bonnu.

"Naš sastav će biti isti kao na utakmici u Zagrebu. Po najnovijim informacijama koje posjedujemo u sastavu Njemačke mogla bi se naći jedna do dvije promjene. Mi imamo rješenja i za opciju A i B u njihovom rosteru, ali se, prije svega, koncentriramo na sebe", zaključio je Mijatović.

Utakmica s Njemačkom na rasporedu je u ponedjeljak s početkom u 18 sati.

