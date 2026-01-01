FREEMAIL
NAKON OBILJA NA STOLOVIMA /

Pripremite se za zimski detoks: Stručnjaci savjetuju blagi pristup, a ovo su prirodni načini

Foto: Shutterstock

Usvajanjem ovih jednostavnih navika ne samo da ćete poboljšati trenutačno stanje organizma, već ćete postaviti i temelje za cjelogodišnje zdravlje i vitalnost

1.1.2026.
17:46
Antonela Ištvan
Nakon razdoblja blagdanskog prekomjernog unosa hrane, početak nove godine mnogi dočekuju sa simptomima poput tromosti, nadutosti i smanjene razine energije. To je fiziološka reakcija organizma na hranu bogatu mastima i šećerima, kao i na konzumaciju alkohola.

Iako brze i rigorozne detoksikacijske kure mogu djelovati primamljivo, stručnjaci savjetuju znatno blaži i održiviji pristup, usklađen s prirodnim ritmovima zimskog razdoblja, piše Fox News.

Prirodni načini za reset organizma

Tijelo posjeduje vlastite, iznimno učinkovite mehanizme za eliminaciju toksina putem jetre, bubrega, crijeva i kože. Stoga, umjesto izlaganja organizma stresu ekstremnih dijeta, cilj zimske detoksikacije trebao bi biti podrška tim prirodnim procesima kroz promišljene odabire u prehrani i životnim navikama.

Prehrana je temelj oporavka

Prema načelima tradicionalne kineske medicine, zima je vrijeme mirovanja i očuvanja energije. Sukladno tome, preporučuje se izbjegavati hladne salate i sirove napitke koji mogu dodatno opteretiti probavni sustav. Fokus bi trebao biti na toploj, kuhanoj i lako probavljivoj hrani koja zagrijava organizam. Tople juhe, povrtna variva i kaše predstavljaju idealan izbor.

Preporučljivo je uključiti namirnice koje potiču prirodne procese detoksikacije. Zeleno lisnato povrće poput špinata, kelja i blitve bogato je antioksidansima. Cikla doprinosi pročišćavanju jetre, dok đumbir i kurkuma posjeduju snažna protuupalna svojstva. Mahunarke poput leće i slanutka vrijedan su izvor vlakana i proteina koji osiguravaju dugotrajan osjećaj sitosti.

Istovremeno, savjetuje se smanjenje unosa ili potpuna eliminacija prerađene hrane, rafiniranog šećera, bijelog brašna i alkohola, čime se rasterećuje probavni sustav i smanjuju upalni procesi u tijelu.

Važnost hidratacije i kretanja

Voda je ključna za proces eliminacije toksina iz organizma. Preporučljivo je započeti dan čašom mlake vode, u koju se može dodati sok od limuna za poticanje metabolizma. Tijekom dana, uz preporučenih osam čaša vode, korisno je konzumirati i nezaslađene biljne čajeve. Čaj od koprive, maslačka ili đumbira može biti značajna podrška u procesu pročišćavanja.

Redovita, ali umjerena tjelesna aktivnost potiče cirkulaciju i doprinosi eliminaciji štetnih tvari putem znojenja. Umjesto iscrpljujućih treninga, preporučuje se odabir aktivnosti prikladnih za hladnije dane. Brzo hodanje na svježem zraku, joga ili lagano istezanje poboljšat će protok limfe i doprinijeti povećanju razine energije.

Ne zaboravite na odmor i mentalnu higijenu

Kvalitetan san od presudne je važnosti za obnovu organizma. Tijekom noći mozak eliminira toksine nakupljene tijekom dana, a tijelo se regenerira na staničnoj razini.

Potrebno je uspostaviti redovit ritam spavanja i izbjegavati korištenje ekrana barem sat vremena prije odlaska u krevet. Ovaj period poželjno je iskoristiti i za mentalni detoks, smanjujući izloženost društvenim mrežama i stresnim informacijama.

