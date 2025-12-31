Strah od kineskog 'nevidljivog' napada: 'To su ratni brodovi, samo obojeni u bijelo'

Kina je ovog ljeta prvi put poslala svoje istraživačke podmornice tisućama metara ispod arktičkog leda, izazvavši zabrinutost Zapada. Američki dužnosnici za nacionalnu sigurnost upozoravaju da te ekspedicije osnažuju tvrdnje o rastućoj kineskoj prijetnji u arktičkoj regiji.

Prema izvješću američkog Ministarstva domovinske sigurnosti, objavljenog u studenome, kineski vojni i istraživački brodovi ove godine bili su u arktičkim vodama kod Aljaske u najvećem broju dosad.

Za Kinu bi osvajanje arktičkih ruta moglo donijeti višestruke koristi: prikupljanje vrijednih podataka o prirodnim resursima ispod polarnih kapa koje se tope, znatno skraćivanje vremena komercijalnih plovidbi te mogućnost približavanja nuklearnih podmornica potencijalnim ciljevima, uključujući Sjedinjene Države, upozoravaju zapadni pomorski stratezi i vojni dužnosnici.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'Kinezi su sve agresivniji na Visokom sjeveru'

"Kinezi su sve agresivniji na Visokom sjeveru", izjavio je za WSJ vrhovni zapovjednik NATO-a Alexus Grynkewich, misleći pritom na regiju i zemlje koje leže unutar Arktičkog kruga. Također, dodao je da kineske istraživačke misije često služe kao paravan za vojne aktivnosti.

Kina se još 2018. samoproglasila "bliskoarktičkom silom" i najavila planove da do 2030. postane "velika polarna sila", ravnopravna SAD-u i Rusiji. Međutim, iz kineskog ministarstva vanjskih poslova tvrde da su sve aktivnosti u Arktiku zakonite i miroljubive te da "pridonose miru, stabilnosti i održivom razvoju regije".

Rob Bauer, umirovljeni nizozemski admiral, donedavno jedan od najviših zapovjednika NATO-a, upozorava da se situacija mijenja. Kina u blizini Aljaske raspoređuje brodove obalne straže koji po opremi nalikuju na ratne fregate.

"To su u biti ratni brodovi, samo obojeni u bijelo", rekao je Bauer. Dodao je kako zajedničke patrole s ruskim ratnim brodovima dokazuju kinesku ambiciju postajanja vojne velesile, a ne isključivo obalne sigurnosti.

Foto: Liu Shiping/xinhua News/profimedia

Moguć koordinirani napad s Rusima?

Osim toga, kineski i ruski vojni zrakoplovi lani su prvi put zajedno patrolirali u blizini Aljaske, a kineski bombarderi dugog dometa djelovali su iz ruskih baza. General Gregory Guillot, zapovjednik Sjevernoameričkog zapovjedništva za zračnu obranu (NORAD) u travnju je upozorio da takva suradnja povećava mogućnost koordiniranog napada dvaju najvećih američkih suparnika.

Američki analitičari smatraju da podaci koje Kinezi prikupljaju sjeverno od Aljaske i Grenlanda ne služe samo proučavanju klimatskih promjena, kako navode kineski državni mediji, nego i obuci mornarice, čije su podmornice zasad relativno bučne i lako uočljive američkim snagama.

"Kina ne gradi najveću svjetsku flotu oceanografskih istraživačkih brodova zato da bi spašavala kitove. Razumijevanje oceana i klime ključno je za uspjeh pomorskih operacija, osobito u protupodmorničkom ratovanju", rekao je pomorski strateg Hunter Stires.

Polarni put svile

Zbog uvjeta na Arktiku znatno je teže uočiti kineske podmornice - led sprječava zračni nadzor, slojevi temperature i promjene slanosti zbog topljenja leda remete sonar, a sudari ledenjaka i zvukovi morskih sisavaca stvaraju buku.

Prikupljeni podaci omogućuju kineskim znanstvenicima izradu preciznih računalnih modela podmorja, koje mornarica potom može koristiti za planiranje sigurnijih ruta.

Peking arktičke pomorske rute vidi kao ključni dio tzv. Polarnog puta svile, prečaca za globalnu trgovinu. Ovog je ljeta kineski teretni brod doplovio u poljsku luku Gdanjsk rutom preko Dalekog sjevera, dvostruko bržom od plovidbe kroz Sueski kanal.

POGLEDAJTE VIDEO: Trump i Zelenski optimistično o miru, Putin najavio ofenzivu