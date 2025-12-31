Najljepši kraj godine: Jagoda Kumrić i Konstantin Haag čekaju prvo zajedničko dijete

Splitska glumica Jagoda Kumrić (33) razveselila je svoje pratitelje na društvenim mrežama objavivši jednu od najljepših vijesti u životu – ona i suprug, također glumac, Konstantin Haag očekuju bebu.

Sretnu vijest Jagoda je podijelila na Instagramu uz emotivnu poruku u kojoj se osvrnula na godinu koja je, kako sama kaže, bila sve samo ne obična. Proteklu 2025. opisala je kao razdoblje velikih promjena, hrabrih odluka i snažnih emocija koje su joj zauvijek promijenile život.

Foto: Josip Mikacic/pixsell

„Godina kad smo okrenuli život naopako jer smo znali da moramo. Godina kad smo si obećali vječnu ljubav uz oluju i grmljavinu. Dramatično, onako u našem stilu“, napisala je glumica, dajući do znanja koliko je iza nje intenzivno i posebno razdoblje.

U objavi je istaknula kako su se neka poglavlja zatvorila, dok su se druga tek otvorila, a upravo joj je ova godina donijela najljepši razlog za veselje i iščekivanje 2026. godine. Poruku je zaključila riječima zahvalnosti: „Godina u kojoj ništa nije išlo po planu, a ipak je sve išlo po planu. Thank you 2025, that was a wild ride.“

Objava je u kratkom roku prikupila brojne čestitke i poruke podrške prijatelja, kolega i obožavatelja, koji nisu skrivali oduševljenje zbog sretnih vijesti.

Vjenčali se u tajnosti

Podsjetimo, Jagoda Kumrić i Konstantin Haag svoju su dugogodišnju vezu okrunili brakom početkom kolovoza ove godine, kada su se vjenčali na intimnoj ceremoniji u krugu obitelji i najbližih prijatelja. Iako privatni život uglavnom drže podalje od javnosti, poznato je da su se zaručili krajem prošle godine.

Ovo će im biti prvo zajedničko dijete, dok Jagoda već ima kćer rođenu 2018. godine. Nova prinova u obitelji očito je kruna jedne turbulentne, ali iznimno sretne godine za popularnu splitsku glumicu.

