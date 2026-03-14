Za lakšu organizaciju tijekom tjedna: Domaća jela za svaki dan držat će vas sitima

Svakodnevno planiranje ručka za cijelu obitelj može postati zamoran zadatak. U potrazi za inspiracijom često zaboravljamo na jednostavna, krepka i svima poznata jela koja su obilježila naša djetinjstva.

Donosimo sedam provjerenih recepata, po jedan za svaki dan u tjednu, koji će na vaš stol vratiti okuse tradicije i toplinu domaće kuhinje. Od variva na žlicu do nedjeljnog roštilja, ovi prijedlozi nude rješenje za ukusan i uravnotežen obiteljski jelovnik.

Ponedjeljak: Varivo od kelja

Započnite tjedan zdravim i okrepljujućim jelom na žlicu koje grije dušu i tijelo. Ovo jednostavno varivo, često obogaćeno suhim mesom, zasitno je, puno vitamina i idealno za hladnije dane.

Sastojci:

1 srednja glavica kelja

3-4 krumpira

1 glavica luka

2 mrkve

nekoliko češnjeva češnjaka

komad suhe slanine ili kobasica (po želji)

ulje, sol, papar, lovorov list

Postupak:

Na malo ulja pirjajte sitno sjeckani luk i mrkvu dok ne omekšaju. Dodajte kelj narezan na trakice i nasjeckani češnjak pa kratko prodinstajte. Sve podlijte vodom ili temeljcem, ubacite krumpir narezan na kockice i lovorov list te začinite solju i paprom. Kuhajte na laganoj vatri 20 do 30 minuta, dok svo povrće ne bude mekano.

Utorak: Tjestenina s krumpirom ili grenadir marš

Ovo skromno jelo kontinentalne Hrvatske idealan je odabir za brzi ručak usred tjedna. Poznat i kao "grenadir marš", ovaj spoj krumpira i tjestenine dokaz je da se od samo nekoliko sastojaka može pripremiti ukusan i zasitan obrok.

Sastojci:

400 g tjestenine (krpice, pužići)

500 g krumpira

1 veća glavica luka

1 žlica svinjske masti ili ulja

1-2 žličice slatke mljevene paprike

sol

Postupak:

Krumpir narezan na kockice skuhajte u posoljenoj vodi. Tjesteninu skuhajte odvojeno prema uputama. Na masnoći popržite sitno sjeckani luk do zlatne boje, maknite s vatre i umiješajte mljevenu papriku. Odmah dodajte ocijeđeni kuhani krumpir, koji zatim lagano zgnječite vilicom i sjedinite s lukom. Na kraju umiješajte kuhanu tjesteninu, a za dodatnu kremoznost možete dodati i malo vode u kojoj se kuhala.

Srijeda: Kremasti špinat s češnjakom

Špinat pripremljen kao gusto varivo s mlijekom klasik je koji vole sve generacije. Njegova kremasta tekstura i blagi okus češnjaka čine ga savršenim prilogom ili laganim glavnim jelom, najčešće uz pire krumpir i jaje na oko.

Sastojci:

1 kg svježeg špinata

2-3 češnja češnjaka

2 žlice brašna

50 g maslaca

500 ml mlijeka

sol, papar, muškatni oraščić

Postupak:

Svježi špinat kratko blanširajte, ocijedite i sitno nasjeckajte. Na otopljenom maslacu napravite svijetlu zapršku tako što ćete kratko popržiti brašno. Dodajte protisnuti češnjak, a odmah zatim ulijte hladno mlijeko uz neprestano miješanje pjenjačom kako se ne bi stvorile grudice. Kada se umak zgusne, dodajte pripremljeni špinat, posolite, popaprite i začinite s malo muškatnog oraščića.

Četvrtak: Jetrica u umaku s pireom

Iako ih neki izbjegavaju, pravilno pripremljena jetrica prava su delicija bogata okusom. Pirjana na luku dok ne postanu mekana i sočna, poslužuju se u finom umaku koji se savršeno slaže s domaćim pire krumpirom, piše Fox Valley Foodie.

Sastojci:

500 g telećih ili svinjskih jetrica

2 glavice luka

malo brašna

ulje, sol, papar

voda ili temeljac

Postupak:

Jetrice narežite na trakice i lagano ih uvaljajte u brašno. Na ulju dinstajte sitno sjeckani luk dok potpuno ne omekša i postane staklast. Pojačajte vatru, dodajte jetrica i kratko ih pecite sa svih strana dok ne dobiju lijepu boju. Podlijte s malo vode ili temeljca i pirjajte desetak minuta. Najvažniji savjet jest da jetrica solite tek na samom kraju jer će inače postati tvrda.

Petak: Pržene lignje s pomfritom

Petak je tradicionalno dan za ribu, a hrskave pržene lignje jelo su kojem je teško odoljeti. Ključ je u kratkom prženju na visokoj temperaturi, čime se postiže savršena zlatna korica izvana dok lignje iznutra ostaju mekane.

Sastojci:

500 g očišćenih lignji

malo oštrog brašna

ulje za prženje

limun

sol

Postupak:

Lignje, narezane na kolutiće, prvo dobro posušite papirnatim ručnikom. Uvaljajte ih u oštro brašno i otresite sav višak. Pržite ih u dubokom, dobro zagrijanom ulju, ali vrlo kratko, svega dvije do tri minute po turi, dok ne postanu zlatne. Predugo prženje učinit će ih gumenima. Posolite ih tek nakon prženja i poslužite odmah uz domaći pomfrit i kriške limuna.

Subota: Rižoto s piletinom

Kremasti rižoto idealan je za opušteni subotnji ručak koji okuplja cijelu obitelj za stolom. Postupnim dodavanjem temeljca i stalnim miješanjem dobiva se bogata tekstura, dok komadići piletine jelo čine kompletnim i uravnoteženim obrokom.

Sastojci:

300 g pilećih prsa

250 g arborio riže

1 glavica luka

1 mrkva

100 ml bijelog vina

1 l toplog pilećeg temeljca

1 žlica maslaca, naribani parmezan

ulje, sol, papar

Postupak:

Piletinu narežite na kockice i popržite na ulju. Izvadite je sa strane. Na istoj masnoći pirjajte sjeckani luk i naribanu mrkvu. Dodajte rižu i tostirajte je minutu-dvije. Podlijte vinom i pustite da alkohol ispari. Postupno, kutlaču po kutlaču, dodajte topli temeljac uz stalno miješanje. Pred kraj kuhanja vratite piletinu u rižoto. Kad je riža kuhana al dente, umiješajte žlicu maslaca i naribani parmezan za savršenu kremoznost.

Nedjelja: Piletina s roštilja i povrće

Nedjeljni ručak nezamisliv je bez mirisa roštilja koji se širi dvorištem. Sočna, prethodno marinirana piletina i lagano grilano povrće čine savršenu kombinaciju za opušteno druženje i uživanje u okusima.

Sastojci:

pileći batci, zabatci ili fileti

povrće po izboru (tikvice, paprike, šampinjoni)

krumpir

za marinadu: maslinovo ulje, sol, papar, ružmarin, crvena paprika

Postupak:

Meso marinirajte u mješavini maslinovog ulja i začina barem nekoliko sati. Krumpir narežite na ploške i lagano ga prokuhajte prije stavljanja na roštilj kako bi bio brže gotov i mekan iznutra. Piletinu pecite na umjerenoj vatri dok ne bude pečena i sočna. Povrće pecite kraće, tek toliko da omekša i dobije lijepe tragove rešetke.

Nadamo se da će vam ovi prijedlozi donijeti inspiraciju i olakšati planiranje obroka. Prilagodite ih vlastitom ukusu, poigrajte se začinima i uživajte u pripremi i okusima domaćih jela koja okupljaju obitelj za stolom. Dobar tek!

