Za lakšu organizaciju tijekom tjedna: Domaća jela za svaki dan držat će vas sitima
Kad vam ponestane ideja za ručak, možda je pravo rješenje vratiti se okusima koji su nekoć bez puno razmišljanja okupljali cijelu obitelj za stolom. Donosimo vam sedam recepata za cijeli tjedan
Svakodnevno planiranje ručka za cijelu obitelj može postati zamoran zadatak. U potrazi za inspiracijom često zaboravljamo na jednostavna, krepka i svima poznata jela koja su obilježila naša djetinjstva.
Donosimo sedam provjerenih recepata, po jedan za svaki dan u tjednu, koji će na vaš stol vratiti okuse tradicije i toplinu domaće kuhinje. Od variva na žlicu do nedjeljnog roštilja, ovi prijedlozi nude rješenje za ukusan i uravnotežen obiteljski jelovnik.
Ponedjeljak: Varivo od kelja
Započnite tjedan zdravim i okrepljujućim jelom na žlicu koje grije dušu i tijelo. Ovo jednostavno varivo, često obogaćeno suhim mesom, zasitno je, puno vitamina i idealno za hladnije dane.
Sastojci:
- 1 srednja glavica kelja
- 3-4 krumpira
- 1 glavica luka
- 2 mrkve
- nekoliko češnjeva češnjaka
- komad suhe slanine ili kobasica (po želji)
- ulje, sol, papar, lovorov list
Postupak:
- Na malo ulja pirjajte sitno sjeckani luk i mrkvu dok ne omekšaju.
- Dodajte kelj narezan na trakice i nasjeckani češnjak pa kratko prodinstajte.
- Sve podlijte vodom ili temeljcem, ubacite krumpir narezan na kockice i lovorov list te začinite solju i paprom.
- Kuhajte na laganoj vatri 20 do 30 minuta, dok svo povrće ne bude mekano.
Utorak: Tjestenina s krumpirom ili grenadir marš
Ovo skromno jelo kontinentalne Hrvatske idealan je odabir za brzi ručak usred tjedna. Poznat i kao "grenadir marš", ovaj spoj krumpira i tjestenine dokaz je da se od samo nekoliko sastojaka može pripremiti ukusan i zasitan obrok.
Sastojci:
- 400 g tjestenine (krpice, pužići)
- 500 g krumpira
- 1 veća glavica luka
- 1 žlica svinjske masti ili ulja
- 1-2 žličice slatke mljevene paprike
- sol
Postupak:
- Krumpir narezan na kockice skuhajte u posoljenoj vodi. Tjesteninu skuhajte odvojeno prema uputama.
- Na masnoći popržite sitno sjeckani luk do zlatne boje, maknite s vatre i umiješajte mljevenu papriku.
- Odmah dodajte ocijeđeni kuhani krumpir, koji zatim lagano zgnječite vilicom i sjedinite s lukom.
- Na kraju umiješajte kuhanu tjesteninu, a za dodatnu kremoznost možete dodati i malo vode u kojoj se kuhala.
Srijeda: Kremasti špinat s češnjakom
Špinat pripremljen kao gusto varivo s mlijekom klasik je koji vole sve generacije. Njegova kremasta tekstura i blagi okus češnjaka čine ga savršenim prilogom ili laganim glavnim jelom, najčešće uz pire krumpir i jaje na oko.
Sastojci:
-
1 kg svježeg špinata
-
2-3 češnja češnjaka
-
2 žlice brašna
-
50 g maslaca
-
500 ml mlijeka
-
sol, papar, muškatni oraščić
Postupak:
-
Svježi špinat kratko blanširajte, ocijedite i sitno nasjeckajte.
-
Na otopljenom maslacu napravite svijetlu zapršku tako što ćete kratko popržiti brašno.
-
Dodajte protisnuti češnjak, a odmah zatim ulijte hladno mlijeko uz neprestano miješanje pjenjačom kako se ne bi stvorile grudice.
-
Kada se umak zgusne, dodajte pripremljeni špinat, posolite, popaprite i začinite s malo muškatnog oraščića.
Četvrtak: Jetrica u umaku s pireom
Iako ih neki izbjegavaju, pravilno pripremljena jetrica prava su delicija bogata okusom. Pirjana na luku dok ne postanu mekana i sočna, poslužuju se u finom umaku koji se savršeno slaže s domaćim pire krumpirom, piše Fox Valley Foodie.
Sastojci:
- 500 g telećih ili svinjskih jetrica
- 2 glavice luka
- malo brašna
- ulje, sol, papar
- voda ili temeljac
Postupak:
- Jetrice narežite na trakice i lagano ih uvaljajte u brašno.
- Na ulju dinstajte sitno sjeckani luk dok potpuno ne omekša i postane staklast.
- Pojačajte vatru, dodajte jetrica i kratko ih pecite sa svih strana dok ne dobiju lijepu boju.
- Podlijte s malo vode ili temeljca i pirjajte desetak minuta.
- Najvažniji savjet jest da jetrica solite tek na samom kraju jer će inače postati tvrda.
Petak: Pržene lignje s pomfritom
Petak je tradicionalno dan za ribu, a hrskave pržene lignje jelo su kojem je teško odoljeti. Ključ je u kratkom prženju na visokoj temperaturi, čime se postiže savršena zlatna korica izvana dok lignje iznutra ostaju mekane.
Sastojci:
- 500 g očišćenih lignji
- malo oštrog brašna
- ulje za prženje
- limun
- sol
Postupak:
- Lignje, narezane na kolutiće, prvo dobro posušite papirnatim ručnikom.
- Uvaljajte ih u oštro brašno i otresite sav višak.
- Pržite ih u dubokom, dobro zagrijanom ulju, ali vrlo kratko, svega dvije do tri minute po turi, dok ne postanu zlatne.
- Predugo prženje učinit će ih gumenima.
- Posolite ih tek nakon prženja i poslužite odmah uz domaći pomfrit i kriške limuna.
Subota: Rižoto s piletinom
Kremasti rižoto idealan je za opušteni subotnji ručak koji okuplja cijelu obitelj za stolom. Postupnim dodavanjem temeljca i stalnim miješanjem dobiva se bogata tekstura, dok komadići piletine jelo čine kompletnim i uravnoteženim obrokom.
Sastojci:
- 300 g pilećih prsa
- 250 g arborio riže
- 1 glavica luka
- 1 mrkva
- 100 ml bijelog vina
- 1 l toplog pilećeg temeljca
- 1 žlica maslaca, naribani parmezan
- ulje, sol, papar
Postupak:
- Piletinu narežite na kockice i popržite na ulju. Izvadite je sa strane.
- Na istoj masnoći pirjajte sjeckani luk i naribanu mrkvu.
- Dodajte rižu i tostirajte je minutu-dvije. Podlijte vinom i pustite da alkohol ispari.
- Postupno, kutlaču po kutlaču, dodajte topli temeljac uz stalno miješanje.
- Pred kraj kuhanja vratite piletinu u rižoto.
- Kad je riža kuhana al dente, umiješajte žlicu maslaca i naribani parmezan za savršenu kremoznost.
Nedjelja: Piletina s roštilja i povrće
Nedjeljni ručak nezamisliv je bez mirisa roštilja koji se širi dvorištem. Sočna, prethodno marinirana piletina i lagano grilano povrće čine savršenu kombinaciju za opušteno druženje i uživanje u okusima.
Sastojci:
- pileći batci, zabatci ili fileti
- povrće po izboru (tikvice, paprike, šampinjoni)
- krumpir
- za marinadu: maslinovo ulje, sol, papar, ružmarin, crvena paprika
Postupak:
- Meso marinirajte u mješavini maslinovog ulja i začina barem nekoliko sati.
- Krumpir narežite na ploške i lagano ga prokuhajte prije stavljanja na roštilj kako bi bio brže gotov i mekan iznutra.
- Piletinu pecite na umjerenoj vatri dok ne bude pečena i sočna.
- Povrće pecite kraće, tek toliko da omekša i dobije lijepe tragove rešetke.
Nadamo se da će vam ovi prijedlozi donijeti inspiraciju i olakšati planiranje obroka. Prilagodite ih vlastitom ukusu, poigrajte se začinima i uživajte u pripremi i okusima domaćih jela koja okupljaju obitelj za stolom. Dobar tek!
