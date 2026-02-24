Tajna najsočnijih mesnih okruglica: Trik se ne krije u mesu, već u nečem sasvim drugom

Tjestenina ostaje apsolutni pobjednik za ugodan večernji obrok tijekom hladnijih mjeseci, a malo toga može nadmašiti kombinaciju s bogatim umakom i sočnim mesom. Autor recepata i kuhar Chris Collins nedavno je otkrio svoju tehniku za pripremu najsočnijih i najmekših mesnih okruglica koje će savršeno pratiti tanjur vrućih špageta.

U videu na TikToku kuhar otkriva da uspjeh ne leži u samom jelu, već u sastojcima koji se koriste za povezivanje i povećanje volumena okruglica. Kako bi maksimalno pojačao okus, on koristi mješavinu goveđeg i svinjskog mljevenog mesa s većim udjelom masnoće, čime osigurava da okruglice ostanu sočne.

"Vaše mesne okruglice su loše, poruka je to mom bivšem ja nakon što sam shvatio da je najbolji način za njihovu pripremu upravo ovaj", duhovito je poručio Chris u videu.

Ključan korak koji mijenja sve

Međutim, prava tajna koja donosi prevagu leži u pripremi kruha. Trik je u tome da se kruh natopi u mlijeku, Worcestershire umaku i naribanom luku, kako prenosi Mirror.

Chris je ovu fazu istaknuo kao "ključnu", "natapanje kruha u mlijeku, Worcestershire umaku i naribanom luku presudno je kako bi mesne okruglice ispale mekane."

Nadalje je upozorio da se meso ne smije previše obrađivati rukama, jer to može rezultirati žilavim i suhim okruglicama. Umjesto toga, predložio je da se svi preostali sastojci prvo pomiješaju, a tek onda se u smjesu doda meso.

Način termičke obrade za savršen okus

Chris se također zalaže za pečenje okruglica na roštilju ili ispod gornjeg grijača u pećnici, tvrdeći da ova metoda pruža prednosti prženja u tavi bez gnjavaže kuhanja u više serija. "Svakako dodajte okruglice dok krčkate umak radi te divne razmjene okusa", napomenuo je.

Kako biste pojačali okus umaka, ne zaboravite na neslani maslac na samom kraju. "I tada ćete dobiti najbolje špagete i mesne okruglice. Zaista mekane, sočne i ukusne okruglice s raskošnim umakom", dodao je Chris.

Recept za najsočnije mesne okruglice

Sastojci:

Za mesne okruglice:

Kruh

Mlijeko

Naribani luk

Worcestershire umak

Svježi peršin

Parmezan

Češnjak

Začini po želji (sol, papar)

1 razmućeno jaje

Mljevena svinjetina

Mljevena govedina

Ulje za prskanje

Za umak i posluživanje:

Masnoća otopljena s okruglica

Luk

Češnjak

Čili pahuljice

Vino (crveno ili bijelo)

Passata (pasirana rajčica)

Voda

Svježi bosiljak

Sol i papar

Neslani maslac

Špageti

Dodatni parmezan za posluživanje

Priprema:

Zagrijte gornji grijač u pećnici (broiler/grill) na visoku temperaturu. Pripremite veliki lim za pečenje obložen papirom za pečenje. U velikoj zdjeli za miješanje vilicom sjedinite kruh, mlijeko, naribani luk i Worcestershire umak. Pustite smjesu da odstoji nekoliko minuta kako bi kruh u potpunosti upio vlagu. U smjesu s kruhom umiješajte peršin, parmezan, češnjak i začine dok se ne sjedine, a zatim dodajte razmućeno jaje. Dodajte svinjetinu i govedinu te rukama nježno miješajte dok se sve ravnomjerno ne rasporedi. Izbjegavajte stiskanje smjese; umjesto toga, lagano je miješajte prstima. Ključno je ne pretjerati s obradom mesa kako okruglice ne bi postale žilave. Žlicom vadite komade smjese na pripremljeni lim (trebali biste dobiti oko 24 komada). Svaki komad oblikujte u okruglicu. Ako se smjesa lijepi, navlažite ruke. Lagano poprskajte okruglice uljem. Stavite okruglice pod gornji grijač i pecite oko 15 minuta, okrećući ih jednom na polovici pečenja, dok ne porumene sa svih strana. Cilj je stvoriti koricu, ne nužno ih potpuno ispeći. Dok se okruglice peku, pripremite umak. Zagrijte veliku, duboku tavu na srednje jakoj vatri i dodajte dvije žlice masnoće koja se otopila s okruglica. Ubacite luk i pržite ga dok ne omekša, a zatim dodajte češnjak i čili pahuljice te pržite još dvadesetak sekundi. Ulijte vino, pojačajte vatru i pustite da kuha 3-4 minute da alkohol ispari i tekućina se reducira. Smanjite vatru na srednju jačinu, dodajte passatu, isperite staklenku s četvrtinom šalice vode i dodajte i to. Umiješajte bosiljak, sol i papar. Dodajte pečene mesne okruglice u umak. Pustite da sve proključa, a zatim smanjite vatru i ostavite da lagano krčka 25 minuta, povremeno miješajući. Otprilike 8 minuta prije nego što je umak gotov, skuhajte špagete u posoljenoj kipućoj vodi dok ne budu al dente. Kad je umak gotov, umiješajte maslac dok se ne otopi i sjedini. Kušajte i po potrebi dodatno začinite. Pomoću hvataljki prebacite kuhane špagete izravno u tavu s umakom i okruglicama. Sve zajedno promiješajte. Pospite parmezanom i miješajte dok se ne otopi. Ako umak postane pregust, dodajte malo vode u kojoj se kuhala tjestenina. Poslužite odmah, s dodatnim parmezanom po želji.

