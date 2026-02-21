Što kuhati preko tjedna? Donosimo prijedlog toplog i utješnog jela za svaki užurbani dan

Često nam nedostaje ideja za svakodnevno kuhanje, a prohladni dani traže utjehu u toplim, krepkim jelima. Upravo zato, idealan je trenutak za jelovnik koji se temelji na poznatim namirnicama poput korjenastog povrća, krumpira i kiselog kupusa te donosi klasična jela koja svi volimo. Donosimo vam prijedloge za sedam dana s jednostavnim, a ukusnim receptima koji će okupiti cijelu obitelj oko stola i olakšati vječno pitanje: "Što ćemo danas kuhati?".

Ponedjeljak: Varivo od poriluka i krumpira na žlicu

Započnite tjedan klasičnim jelom na žlicu koje grije i tijelo i dušu. Kremasto varivo od poriluka i krumpira jednostavno je za pripremu, a pruža osjećaj domaće, utješne hrane.

Sastojci (za 4 osobe):

3 veća poriluka

500 g krumpira

1 glavica luka

1 veća mrkva

2-3 češnja češnjaka

2 žlice maslinovog ulja

1 l povrtnog temeljca ili vode

sol, svježe mljeveni papar

po želji: kiselo vrhnje za posluživanje

Priprema:

Na maslinovom ulju najprije pirjajte sitno sjeckani luk i mrkvu narezanu na kolutiće dok ne omekšaju. Poriluk dobro očistite (prerežite ga po dužini i isperite pod mlazom vode), narežite na kolutiće i dodajte luku i mrkvi te pirjajte još nekoliko minuta. Zatim dodajte krumpir narezan na kockice i protisnuti češnjak. Sve podlijte temeljcem tek toliko da prekrije povrće. Posolite, popaprite i kuhajte na laganoj vatri dok krumpir potpuno ne omekša, otprilike 20-25 minuta. Za dodatnu kremoznost, štapnim mikserom lagano usitnite dio povrća ili jednostavno vilicom zgnječite nekoliko kockica krumpira uz stijenku lonca. Poslužite toplo, po želji uz žlicu kiselog vrhnja.

Utorak: Aromatična piletina iz pećnice s korjenastim povrćem

Ovo jelo je spas za užurbane dane jer se gotovo sve priprema u jednoj posudi za pečenje, što znači manje posuđa za pranje.

Sastojci (za 4 osobe):

4 pileća batka sa zabatkom (oko 1 kg)

500 g mrkve

300 g korijena celera

300 g pastrnjaka

3-4 žlice maslinovog ulja

1 žlica meda

2 grančice svježeg ružmarina

sol, svježe mljeveni papar

Priprema:

Pećnicu zagrijte na 200 °C. Komade piletine posolite i popaprite te stavite u posudu za pečenje. Oko piletine rasporedite korjenasto povrće koje ste prethodno očistili i narezali na veće, podjednake komade. Sve zajedno prelijte maslinovim uljem, dodajte grančice ružmarina i lagano promiješajte rukama da se svi sastojci oblože. Na kraju preko svega pokapajte malo meda koji će se tijekom pečenja karamelizirati i dati divnu aromu. Pecite otprilike 40 do 45 minuta, odnosno dok piletina ne dobije zlatnosmeđu, hrskavu koricu, a povrće ne omekša.

Srijeda: Sekeli gulaš za dušu

Sredina tjedna idealna je za konkretno jelo koje se dugo krčka i ispunjava kuhinju bogatim mirisima. Sekeli gulaš, tradicionalno jelo od svinjetine i kiselog kupusa, upravo je takvo.

Sastojci (za 4 osobe):

500 g svinjske plećke

500 g rezanog kiselog kupusa

2 veće glavice luka

2 češnja češnjaka

2 žlice masti ili ulja

1 žlica slatke mljevene paprike

1 žlica koncentrata rajčice

1 lovorov list

sol, papar

Priprema:

Na masnoći pirjajte sitno sjeckani luk dok ne postane staklast i mekan. Dodajte svinjetinu narezanu na kocke i pržite je sa svih strana dok ne porumeni. Maknite s vatre, umiješajte žlicu slatke paprike i koncentrat rajčice, brzo promiješajte pa vratite na vatru. Odmah dodajte kiseli kupus (ako je previše kiseo, kratko ga isperite), lovorov list i protisnuti češnjak. Podlijte vodom da prekrije sastojke. Pustite da zavrije, a zatim smanjite vatru, poklopite i pustite da se polako krčka sat i pol do dva, sve dok meso ne postane mekano kao maslac. Povremeno promiješajte i po potrebi dolijte malo vode. Poslužite uz pire krumpir ili kuhanu palentu.

Četvrtak: Kremasti rižoto od cikle s feta sirom

Unesite malo boje u sivilo kasne zime s ovim predivnim, vibrantnim rižotom. Zemljani okus cikle savršeno se spaja sa slanim feta sirom i hrskavim orasima.

Sastojci (za 4 osobe):

300 g Arborio riže

2 srednje svježe cikle (oko 400 g)

1 glavica luka

1,2 l vrućeg povrtnog temeljca

50 g maslaca

100 g feta sira

50 g oraha

sol, papar

Priprema:

Na polovici maslaca pirjajte sitno sjeckani luk dok ne postane proziran. Dodajte rižu i kratko je tostirajte miješajući, oko minutu. Ciklu ogulite i sitno naribajte pa je dodajte riži. Postupno, kutlaču po kutlaču, dodajte topli temeljac, neprestano miješajući. Svaku sljedeću kutlaču temeljca dodajte tek kada je riža upila prethodnu. Kuhajte tako 15-18 minuta. Kada je riža kuhana al dente i kremasta, maknite s vatre i umiješajte ostatak maslaca. Po potrebi posolite i popaprite. Prije posluživanja, na vrh rižota izmrvite feta sir i pospite grubo sjeckanim, kratko tostiranim orasima.

Petak: Pečeni oslić s blitvom i krumpirom

Petak je tradicionalno dan za ribu, a pečeni oslić s blitvom i krumpirom klasik je koji nikad ne dosadi. Recept je jednostavan, a rezultat lagan i zdrav obrok.

Sastojci (za 4 osobe):

4 fileta oslića (oko 600 g)

700 g krumpira

500 g blitve

3-4 češnja češnjaka

5-6 žlica maslinovog ulja

1 limun

sol, papar

Priprema:

Pećnicu zagrijte na 180 °C. Filete oslića posolite, popaprite, pokapajte s malo maslinovog ulja, posložite u posudu za pečenje i pecite oko 20 minuta. Dok se riba peče, krumpir ogulite, narežite na kocke i skuhajte u slanoj vodi. Pet minuta prije nego što je krumpir gotov, u istu vodu dodajte očišćenu i narezanu blitvu. Kuhajte zajedno dok povrće ne omekša, a zatim ocijedite. Povrće začinite s dosta sitno sjeckanog češnjaka, solju i paprom te ga obilno prelijte maslinovim uljem. Poslužite kao prilog uz pečenu ribu koju ste pokapali svježim limunovim sokom.

Subota: Bogati juneći gulaš s palentom

Vikend zaslužuje jelo koje se priprema bez žurbe. Juneći gulaš, kuhan polako i strpljivo, postaje nevjerojatno bogat i aromatičan. Osnova dobrog gulaša je omjer luka i mesa, idealno 1:1.

Sastojci (za 4-6 osoba):

800 g junetine od plećke ili vrata

800 g luka

3 češnja češnjaka

2-3 žlice masti ili ulja

1 žlica slatke mljevene paprike

1 žlica koncentrata rajčice

150 ml crnog vina

2 lovorova lista

sol, papar, temeljac ili voda

Za prilog: kremasta palenta

Priprema:

Luk sitno nasjeckajte i pirjajte ga na laganoj vatri na masnoći dok se gotovo ne raspadne i postane sladak, što može potrajati i do 30 minuta. Na to dodajte meso narezano na kocke (cca 2x2 cm) i pržite ga, pojačavši vatru, dok ne dobije lijepu boju sa svih strana. Dodajte protisnuti češnjak, koncentrat rajčice i mljevenu papriku, kratko promiješajte pa zalijte crnim vinom. Kuhajte dok alkohol ne ispari. Podlijte temeljcem ili vodom da meso bude prekriveno, dodajte lovorov list, posolite i popaprite. Smanjite vatru na najmanje, poklopite i pustite da se krčka dva do tri sata. Gulaš je gotov kada je meso potpuno mekano, a umak gust i bogat. Poslužite ga uz kremastu palentu.

Nedjelja: Nedjeljni klasik – pečeno pile s mlincima

Nedjeljni ručak u mnogim je domovima nezamisliv bez pečenog pileta. A što je bolje od sočnog pileta hrskave kožice posluženog s domaćim mlincima okupanim u masnoći od pečenja?

Sastojci:

1 cijelo pile (oko 1,5 kg)

sol, svježe mljeveni papar

2 žlice ulja ili svinjske masti

250 g suhih mlinaca

Priprema:

Pećnicu zagrijte na 200 °C. Pile dobro posolite i popaprite izvana i iznutra. Premažite ga uljem ili mašću. Pecite ga u pećnici oko sat i pol, ovisno o veličini, povremeno ga podlijevajući vlastitim sokom koji ispušta tijekom pečenja. Kada je pile pečeno (provjerite zabadanjem nožića u najdeblji dio zabatka – sok koji izlazi mora biti bistar), izvadite ga iz posude i ostavite da odmori desetak minuta prije rezanja. Mince natrgajte na manje komade i prelijte ih kipućom posoljenom vodom. Ostavite ih tako minutu do dvije da omekšaju, a zatim ih dobro ocijedite. Ocijeđene mlince prebacite u posudu u kojoj se peklo pile i dobro ih promiješajte s vrućom masnoćom i sokovima od pečenja. Poslužite odmah uz narezano pečeno pile.

Nadamo se da će vam ovi recepti unijeti dašak inspiracije u kuhinju i olakšati planiranje obroka. Uživajte u pripremi i, naravno, dobar tek!

