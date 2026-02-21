Što kuhati preko tjedna? Donosimo prijedlog toplog i utješnog jela za svaki užurbani dan
Donosimo vam prijedloge za sedam dana s jednostavnim, a ukusnim receptima koji će okupiti cijelu obitelj oko stola i olakšati vječno pitanje: 'Što ćemo danas kuhati?'
Često nam nedostaje ideja za svakodnevno kuhanje, a prohladni dani traže utjehu u toplim, krepkim jelima. Upravo zato, idealan je trenutak za jelovnik koji se temelji na poznatim namirnicama poput korjenastog povrća, krumpira i kiselog kupusa te donosi klasična jela koja svi volimo. Donosimo vam prijedloge za sedam dana s jednostavnim, a ukusnim receptima koji će okupiti cijelu obitelj oko stola i olakšati vječno pitanje: "Što ćemo danas kuhati?".
Ponedjeljak: Varivo od poriluka i krumpira na žlicu
Započnite tjedan klasičnim jelom na žlicu koje grije i tijelo i dušu. Kremasto varivo od poriluka i krumpira jednostavno je za pripremu, a pruža osjećaj domaće, utješne hrane.
Sastojci (za 4 osobe):
- 3 veća poriluka
- 500 g krumpira
- 1 glavica luka
- 1 veća mrkva
- 2-3 češnja češnjaka
- 2 žlice maslinovog ulja
- 1 l povrtnog temeljca ili vode
- sol, svježe mljeveni papar
- po želji: kiselo vrhnje za posluživanje
Priprema:
- Na maslinovom ulju najprije pirjajte sitno sjeckani luk i mrkvu narezanu na kolutiće dok ne omekšaju.
- Poriluk dobro očistite (prerežite ga po dužini i isperite pod mlazom vode), narežite na kolutiće i dodajte luku i mrkvi te pirjajte još nekoliko minuta.
- Zatim dodajte krumpir narezan na kockice i protisnuti češnjak.
- Sve podlijte temeljcem tek toliko da prekrije povrće.
- Posolite, popaprite i kuhajte na laganoj vatri dok krumpir potpuno ne omekša, otprilike 20-25 minuta.
- Za dodatnu kremoznost, štapnim mikserom lagano usitnite dio povrća ili jednostavno vilicom zgnječite nekoliko kockica krumpira uz stijenku lonca.
- Poslužite toplo, po želji uz žlicu kiselog vrhnja.
Utorak: Aromatična piletina iz pećnice s korjenastim povrćem
Ovo jelo je spas za užurbane dane jer se gotovo sve priprema u jednoj posudi za pečenje, što znači manje posuđa za pranje.
Sastojci (za 4 osobe):
- 4 pileća batka sa zabatkom (oko 1 kg)
- 500 g mrkve
- 300 g korijena celera
- 300 g pastrnjaka
- 3-4 žlice maslinovog ulja
- 1 žlica meda
- 2 grančice svježeg ružmarina
- sol, svježe mljeveni papar
Priprema:
- Pećnicu zagrijte na 200 °C.
- Komade piletine posolite i popaprite te stavite u posudu za pečenje.
- Oko piletine rasporedite korjenasto povrće koje ste prethodno očistili i narezali na veće, podjednake komade.
- Sve zajedno prelijte maslinovim uljem, dodajte grančice ružmarina i lagano promiješajte rukama da se svi sastojci oblože.
- Na kraju preko svega pokapajte malo meda koji će se tijekom pečenja karamelizirati i dati divnu aromu.
- Pecite otprilike 40 do 45 minuta, odnosno dok piletina ne dobije zlatnosmeđu, hrskavu koricu, a povrće ne omekša.
Srijeda: Sekeli gulaš za dušu
Sredina tjedna idealna je za konkretno jelo koje se dugo krčka i ispunjava kuhinju bogatim mirisima. Sekeli gulaš, tradicionalno jelo od svinjetine i kiselog kupusa, upravo je takvo.
Sastojci (za 4 osobe):
- 500 g svinjske plećke
- 500 g rezanog kiselog kupusa
- 2 veće glavice luka
- 2 češnja češnjaka
- 2 žlice masti ili ulja
- 1 žlica slatke mljevene paprike
- 1 žlica koncentrata rajčice
- 1 lovorov list
- sol, papar
Priprema:
- Na masnoći pirjajte sitno sjeckani luk dok ne postane staklast i mekan.
- Dodajte svinjetinu narezanu na kocke i pržite je sa svih strana dok ne porumeni. Maknite s vatre, umiješajte žlicu slatke paprike i koncentrat rajčice, brzo promiješajte pa vratite na vatru.
- Odmah dodajte kiseli kupus (ako je previše kiseo, kratko ga isperite), lovorov list i protisnuti češnjak.
- Podlijte vodom da prekrije sastojke. Pustite da zavrije, a zatim smanjite vatru, poklopite i pustite da se polako krčka sat i pol do dva, sve dok meso ne postane mekano kao maslac. Povremeno promiješajte i po potrebi dolijte malo vode.
- Poslužite uz pire krumpir ili kuhanu palentu.
Četvrtak: Kremasti rižoto od cikle s feta sirom
Unesite malo boje u sivilo kasne zime s ovim predivnim, vibrantnim rižotom. Zemljani okus cikle savršeno se spaja sa slanim feta sirom i hrskavim orasima.
Sastojci (za 4 osobe):
- 300 g Arborio riže
- 2 srednje svježe cikle (oko 400 g)
- 1 glavica luka
- 1,2 l vrućeg povrtnog temeljca
- 50 g maslaca
- 100 g feta sira
- 50 g oraha
- sol, papar
Priprema:
- Na polovici maslaca pirjajte sitno sjeckani luk dok ne postane proziran.
- Dodajte rižu i kratko je tostirajte miješajući, oko minutu. Ciklu ogulite i sitno naribajte pa je dodajte riži. Postupno, kutlaču po kutlaču, dodajte topli temeljac, neprestano miješajući.
- Svaku sljedeću kutlaču temeljca dodajte tek kada je riža upila prethodnu. Kuhajte tako 15-18 minuta.
- Kada je riža kuhana al dente i kremasta, maknite s vatre i umiješajte ostatak maslaca. Po potrebi posolite i popaprite.
- Prije posluživanja, na vrh rižota izmrvite feta sir i pospite grubo sjeckanim, kratko tostiranim orasima.
Petak: Pečeni oslić s blitvom i krumpirom
Petak je tradicionalno dan za ribu, a pečeni oslić s blitvom i krumpirom klasik je koji nikad ne dosadi. Recept je jednostavan, a rezultat lagan i zdrav obrok.
Sastojci (za 4 osobe):
- 4 fileta oslića (oko 600 g)
- 700 g krumpira
- 500 g blitve
- 3-4 češnja češnjaka
- 5-6 žlica maslinovog ulja
- 1 limun
- sol, papar
Priprema:
- Pećnicu zagrijte na 180 °C. Filete oslića posolite, popaprite, pokapajte s malo maslinovog ulja, posložite u posudu za pečenje i pecite oko 20 minuta.
- Dok se riba peče, krumpir ogulite, narežite na kocke i skuhajte u slanoj vodi. Pet minuta prije nego što je krumpir gotov, u istu vodu dodajte očišćenu i narezanu blitvu. Kuhajte zajedno dok povrće ne omekša, a zatim ocijedite.
- Povrće začinite s dosta sitno sjeckanog češnjaka, solju i paprom te ga obilno prelijte maslinovim uljem.
- Poslužite kao prilog uz pečenu ribu koju ste pokapali svježim limunovim sokom.
Subota: Bogati juneći gulaš s palentom
Vikend zaslužuje jelo koje se priprema bez žurbe. Juneći gulaš, kuhan polako i strpljivo, postaje nevjerojatno bogat i aromatičan. Osnova dobrog gulaša je omjer luka i mesa, idealno 1:1.
Sastojci (za 4-6 osoba):
- 800 g junetine od plećke ili vrata
- 800 g luka
- 3 češnja češnjaka
- 2-3 žlice masti ili ulja
- 1 žlica slatke mljevene paprike
- 1 žlica koncentrata rajčice
- 150 ml crnog vina
- 2 lovorova lista
- sol, papar, temeljac ili voda
- Za prilog: kremasta palenta
Priprema:
- Luk sitno nasjeckajte i pirjajte ga na laganoj vatri na masnoći dok se gotovo ne raspadne i postane sladak, što može potrajati i do 30 minuta.
- Na to dodajte meso narezano na kocke (cca 2x2 cm) i pržite ga, pojačavši vatru, dok ne dobije lijepu boju sa svih strana. Dodajte protisnuti češnjak, koncentrat rajčice i mljevenu papriku, kratko promiješajte pa zalijte crnim vinom. Kuhajte dok alkohol ne ispari.
- Podlijte temeljcem ili vodom da meso bude prekriveno, dodajte lovorov list, posolite i popaprite. Smanjite vatru na najmanje, poklopite i pustite da se krčka dva do tri sata.
- Gulaš je gotov kada je meso potpuno mekano, a umak gust i bogat. Poslužite ga uz kremastu palentu.
Nedjelja: Nedjeljni klasik – pečeno pile s mlincima
Nedjeljni ručak u mnogim je domovima nezamisliv bez pečenog pileta. A što je bolje od sočnog pileta hrskave kožice posluženog s domaćim mlincima okupanim u masnoći od pečenja?
Sastojci:
- 1 cijelo pile (oko 1,5 kg)
- sol, svježe mljeveni papar
- 2 žlice ulja ili svinjske masti
- 250 g suhih mlinaca
Priprema:
- Pećnicu zagrijte na 200 °C. Pile dobro posolite i popaprite izvana i iznutra. Premažite ga uljem ili mašću. Pecite ga u pećnici oko sat i pol, ovisno o veličini, povremeno ga podlijevajući vlastitim sokom koji ispušta tijekom pečenja.
- Kada je pile pečeno (provjerite zabadanjem nožića u najdeblji dio zabatka – sok koji izlazi mora biti bistar), izvadite ga iz posude i ostavite da odmori desetak minuta prije rezanja.
- Mince natrgajte na manje komade i prelijte ih kipućom posoljenom vodom. Ostavite ih tako minutu do dvije da omekšaju, a zatim ih dobro ocijedite.
- Ocijeđene mlince prebacite u posudu u kojoj se peklo pile i dobro ih promiješajte s vrućom masnoćom i sokovima od pečenja. Poslužite odmah uz narezano pečeno pile.
Nadamo se da će vam ovi recepti unijeti dašak inspiracije u kuhinju i olakšati planiranje obroka. Uživajte u pripremi i, naravno, dobar tek!
