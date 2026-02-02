Mnogi godinama pogrešno jedu ove vrste voća i povrća: Poznati profesor objasnio zašto

U potrazi za zdravijim životom, mnogi često posežu za skupim suplementima, egzotičnom superhranom i kompliciranim dijetama. No, jedan od vodećih svjetskih znanstvenika kaže da ključ boljeg zdravlja leži u jednoj jednostavnoj, besplatnoj i ekološki prihvatljivoj navici koju su svi zaboravili.

Profesor Tim Spector, epidemiolog s King's Collegea u Londonu i suosnivač znanstvene platforme za personaliziranu prehranu ZOE Health, podijelio je savjet koji bi mogao promijeniti način na koji gledate na voće i povrće u svojoj kuhinji, piše Express.

Foto: Profimedia

Zašto ne treba guliti namirnice?

Njegova je poruka nevjerojatno jednostavna: prestanite guliti namirnice, posebice one koje su temelj naše prehrane, poput jabuka i krumpira.

Spector ističe da se najveće nutritivno blago voća i povrća krije upravo u dijelu koji najčešće bacamo, a to je kora. "Za mene je odgovor jasan, uglavnom izbjegavam guljenje", objasnio je Spector. Dva su ključna razloga za to. Prvi su polifenoli, moćni antioksidansi koje biljke proizvode kao obrambeni mehanizam. Upravo ti spojevi, koji su najkoncentriraniji u kori, služe kao gorivo za trilijune dobrih bakterija u našim crijevima. Zdrav i raznolik mikrobiom crijeva temelj je snažnog imuniteta, smanjenja upalnih procesa u tijelu i općeg blagostanja. Drugi razlog su vlakna, neophodna za pravilnu probavu, regulaciju šećera u krvi i dugotrajan osjećaj sitosti. Guljenjem namirnica nestaju te najvrjednije komponente.

Jabuka je savršen primjer Spectorove teze. Mnogi će iz navike ili zbog sjajne površine posegnuti za nožićem za guljenje, nesvjesni da time bacaju ono najbolje. Prema njegovim riječima, kora jabuke sadrži i do 30 puta više polifenola nego njezino meso. Svakim zalogajem neoguljene jabuke ne samo da unosite više antioksidansa, već izravno hranite svoj mikrobiom, što dugoročno jača obrambene sposobnosti organizma.

Slična je priča i s krumpirom. Iako ga često smatramo tek jednostavnim izvorom ugljikohidrata, krumpir s korom postaje nutritivna bomba. Spector navodi da pečeni ili kuhani krumpir s korom može sadržavati čak pet puta više vlakana i nevjerojatnih 175 posto više vitamina C u usporedbi s oguljenim. Kako potvrđuju i brojne zdravstvene organizacije, redovit unos vlakana dokazano smanjuje rizik od srčanih bolesti, dijabetesa tipa dva i raka debelog crijeva.

Foto: Pexels

Vrijeme za nove navike

Profesor Spector ide i korak dalje, šireći ovaj savjet i na namirnice koje se rijetko jedu s korom. Jeste li znali da se kora kivija može jesti? Iako se njezina tekstura može činiti neobičnom, ona utrostručuje unos vlakana, a jedenje je jednostavnije i urednije. Čak i kora butternut tikve postaje mekana i ukusna kada se ispeče, štedeći vam vrijeme i smanjujući količinu kuhinjskog otpada.

Ovaj pristup nije samo zdraviji, već je i iznimno praktičan. Ne košta apsolutno ništa, štedi vrijeme koje biste proveli guljenjem i izravno doprinosi smanjenju bacanja hrane, što je jedan od gorućih globalnih problema.

A ako recept izričito zahtijeva oguljeni krumpir, čak i tada, Spector ima rješenje. Ne bacajte koru. Umjesto toga, stavite je na lim za pečenje, prelijte s malo maslinovog ulja, posolite i pecite dok ne postane hrskava. Dvaobit ćete zdravu i vlaknima bogatu grickalicu koja je daleko bolja alternativa industrijskom čipsu.

Istraživanja pokazuju da se upravo u kori mnogih vrsta voća i povrća kriju vrijedni nutrijenti s brojnim zdravstvenim koristima, a među njima se ističu sljedeće namirnice:

Jabuka

Banana

Naranča

Dinja

Mango

Nar

Kivi

Mrkva

Luk

Češnjak

Krumpir

Špinat

Rajčica

Patlidžan

Usredotočujući se na koru jabuke, u drugom istraživanju se navodi: "Kora jabuke smatra se vrijednim nusproizvodom koji nastaje tijekom prerade jabuka. Bogat je izvor fitonutrijenata i prehrambenih vlakana, što ukazuje na njezin značajan potencijal u razvoju funkcionalne hrane."

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Idealno za laganu večeru: Recept za file lososa sa sotiranim špinatom i umakom od kopra