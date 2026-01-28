Domaća pita će ovako biti ukusnija: Jedan jednostavan sastojak iz smočnice učinit će čudo
Zbog svog impresivnog izgleda, ova pita idealan je izbor za obiteljski ručak ili kada želite iznenaditi goste jelom koje izgleda kao da ste u njega uložili sate truda
TikTok influencerica Emma podijelila je svoj recept za pitu s karameliziranim lukom i kobasicama koja izgleda izuzetno primamljivo, a priprema je jednostavna i kod kuće, s tek nekoliko sastojaka.
Kada stignu hladniji i tmurniji dani, malo toga može nadmašiti toplinu i okus prave domaće pite. Iako su police trgovina pune gotovih opcija, ništa se ne može mjeriti s jelom koje ste s ljubavlju pripremili u vlastitoj kuhinji. No, mnogi odustaju od pripreme jer misle da je proces kompliciran i dugotrajan. Jedna kulinarska influencerica s TikToka pokazala je da to ne mora biti tako, piše Mirror.
Emma je podijelila je recept za pitu s karameliziranim lukom i kobasicama koja ne samo da izgleda kao da je stigla iz ruku profesionalnog kuhara, već je i iznenađujuće jednostavna za napraviti. Ključ njezina uspjeha leži u jednom sastojku koji većina nas već ima u smočnici.
Recept za domaću pitu
Ono što ovu pitu čini posebnom nije složena tehnika, već jednostavna, ali genijalna glazura od meda i senfa. Emma miješa jednu žličicu meda i jednu žličicu senfa s cijelim zrnima kako bi dobila premaz koji jelu daje ljepljivu, sjajnu teksturu i savršenu ravnotežu slatkoće i pikantnosti. Upravo ta kombinacija podiže okus pečenih kobasica i slatkog luka na potpuno novu razinu.
Sastojci:
- desetak tanjih kobasica
- oko 200 g gotovog lisnatog tijesta
- stotinjak grama chutneyja od karameliziranog luka
- 1 žličica meda
- 1 žličica senfa s cijelim zrnima
Postupak:
- Kobasice spojite jednu za drugom i savijte ih u oblik velike spirale ili puža. Učvrstite ih drvenim ražnjićem kako bi zadržale oblik tijekom pečenja.
- Tako pripremljenu spiralu od kobasica pecite u pećnici prethodno zagrijanoj na 200 stupnjeva Celzija oko 25 minuta.
- Za to vrijeme razvaljajte lisnato tijesto i izrežite ga u krug, koristeći tanjur kao šablonu.
- Na sredinu tijesta namažite chutney od karameliziranog luka, a na njega položite pečenu spiralu od kobasica.
- Rubove tijesta jednostavno preklopite prema unutra, preko kobasica, ostavljajući sredinu otvorenom.
- U maloj zdjeli pomiješajte med i senf kako biste dobili glazuru.
- Pripremljenom glazurom premažite cijelu pitu te je vratite u pećnicu na još petnaestak minuta, odnosno dok tijesto ne postane zlatno i hrskavo.
Korisnici TikToka oduševljeni su ovim receptom. "Tvoja hrana ne samo da izgleda ukusno, već je uvijek tako lijepo prezentirana", "Ovo mi treba u životu", samo su neki od komentara. Jedna je korisnica primijetila: "Ovo je tako lijepo! Nikad nisam mislila da ću to reći za jelo s kobasicama."
Emma preporučuje posluživanje pite uz klasične priloge poput pire krumpira, kuhane mrkve i bogatog umaka od pečenja.
