Domaća pita će ovako biti ukusnija: Jedan jednostavan sastojak iz smočnice učinit će čudo

TikTok influencerica Emma podijelila je svoj recept za pitu s karameliziranim lukom i kobasicama koja izgleda izuzetno primamljivo, a priprema je jednostavna i kod kuće, s tek nekoliko sastojaka.

Kada stignu hladniji i tmurniji dani, malo toga može nadmašiti toplinu i okus prave domaće pite. Iako su police trgovina pune gotovih opcija, ništa se ne može mjeriti s jelom koje ste s ljubavlju pripremili u vlastitoj kuhinji. No, mnogi odustaju od pripreme jer misle da je proces kompliciran i dugotrajan. Jedna kulinarska influencerica s TikToka pokazala je da to ne mora biti tako, piše Mirror.

Emma je podijelila je recept za pitu s karameliziranim lukom i kobasicama koja ne samo da izgleda kao da je stigla iz ruku profesionalnog kuhara, već je i iznenađujuće jednostavna za napraviti. Ključ njezina uspjeha leži u jednom sastojku koji većina nas već ima u smočnici.

@chopchopems * CARAMELISED ONION AND SAUSAGE PIE * A giant sausage swirl, caramelised onion chutney, flaky pastry and a sticky honey mustard glaze * Looks impressive, but honestly it’s one of the easiest things you’ll ever make! * Serves 4 * Cals 513 | Pro 20 | Carb 35 | Fat 30 * Ingredients ~ * 10 chipolata sausages * 200g puff pastry from a block * 100g caramelised onion chutney * 1 tsp Honey * 1 tsp wholegrain mustard * Method ~ * Uncoil the sausages and push the links together, then wrap around to form a giant spiral, secure with a skewer and oven bake on 200C for 25 mins * Roll the pastry out and use a plate to cut a circle, spread the middle with caramelised onion chutney and place the sausage on top, fold the edges up and over, mix together the honey and mustard and brush this all over the sausage and pastry edges, bake again for 15 mins or until the pastry is cooked * Allow to cool slightly before slicing * Hope you enjoy! * Xx ♬ original sound - xxtristanxo

Recept za domaću pitu

Ono što ovu pitu čini posebnom nije složena tehnika, već jednostavna, ali genijalna glazura od meda i senfa. Emma miješa jednu žličicu meda i jednu žličicu senfa s cijelim zrnima kako bi dobila premaz koji jelu daje ljepljivu, sjajnu teksturu i savršenu ravnotežu slatkoće i pikantnosti. Upravo ta kombinacija podiže okus pečenih kobasica i slatkog luka na potpuno novu razinu.

Sastojci:

desetak tanjih kobasica

oko 200 g gotovog lisnatog tijesta

stotinjak grama chutneyja od karameliziranog luka

1 žličica meda

1 žličica senfa s cijelim zrnima

Postupak:

Kobasice spojite jednu za drugom i savijte ih u oblik velike spirale ili puža. Učvrstite ih drvenim ražnjićem kako bi zadržale oblik tijekom pečenja. Tako pripremljenu spiralu od kobasica pecite u pećnici prethodno zagrijanoj na 200 stupnjeva Celzija oko 25 minuta. Za to vrijeme razvaljajte lisnato tijesto i izrežite ga u krug, koristeći tanjur kao šablonu. Na sredinu tijesta namažite chutney od karameliziranog luka, a na njega položite pečenu spiralu od kobasica. Rubove tijesta jednostavno preklopite prema unutra, preko kobasica, ostavljajući sredinu otvorenom. U maloj zdjeli pomiješajte med i senf kako biste dobili glazuru. Pripremljenom glazurom premažite cijelu pitu te je vratite u pećnicu na još petnaestak minuta, odnosno dok tijesto ne postane zlatno i hrskavo.

Korisnici TikToka oduševljeni su ovim receptom. "Tvoja hrana ne samo da izgleda ukusno, već je uvijek tako lijepo prezentirana", "Ovo mi treba u životu", samo su neki od komentara. Jedna je korisnica primijetila: "Ovo je tako lijepo! Nikad nisam mislila da ću to reći za jelo s kobasicama."

Emma preporučuje posluživanje pite uz klasične priloge poput pire krumpira, kuhane mrkve i bogatog umaka od pečenja.

