Slanina će biti savršeno hrskava ako dodate jedan sastojak: 'Zaboravite na ulje'

Slanina se ubraja među omiljenije mesne delicije, a često je dio klasičnog doručka, pogotovo u jednostavnom, ali nenadmašnom sendviču. Ipak, priprema slanine puno je više od samog prženja, a metoda koju odaberete može dramatično promijeniti njezin okus i teksturu. Dok se većina ljudi oslanja na ulje, jedan savjet preokreće sve što smo znali o pripremi.

Jedna gastronomska autorica predlaže da u potpunosti izbacite ulje i umjesto toga slaninu kuhate u vodi. Tvrdi da ovaj pristup pomaže da se masnoća "nježnije otopi", što rezultira vrhunskim okusom i hrskavošću.

Neobična metoda s vodom za vrhunske rezultate

Savjet potječe s popularne kulinarske platforme America's Test Kitchen, koja je nedavno podijelila videozapis ove nekonvencionalne tehnike. Autorica Celia Funderburk opisala je jednostavan postupak u tri koraka za sve koji su spremni isprobati nešto novo. Proces je, kako prenosi Mirror, iznenađujuće lak i učinkovit.

Prvi korak je posložiti šnite slanine u tavu, a zatim uliti dovoljno vode da u potpunosti prekrije dno posude.

Sljedeći korak je zagrijavanje tave na srednje jakoj vatri dok voda ne proključa, a zatim se čeka da u potpunosti ispari.

Kada vode više ne bude, iz slanine bi se trebalo otopiti dovoljno masnoće koja će pomoći ravnomjernoj raspodjeli topline i postizanju savršene hrskavosti. U tom trenutku savjetuje se smanjiti vatru na srednju jačinu i dovršiti prženje.

Foto: Pixabay

Jamie Oliver ima drugačije savjete

Celia nije jedina koja se zalaže za posebne metode pripreme slanine, a u raspravu su se uključili i mnogi drugi kako bi podijelili svoje omiljene pristupe. Među njima je i proslavljeni britanski kuhar Jamie Oliver, koji nudi dva ključna savjeta za postizanje savršeno hrskavih šnita svaki put.

Otkrivajući svoj pristup pripremi ultimativnog sendviča sa slaninom, i odajući priznanje Peteu Beggu, voditelju razvoja hrane u Jamie Oliver Group, Jamie je rekao: "Moj dragi prijatelj Pete i ja imamo dva vrlo različita pristupa savršenom sendviču sa slaninom. Jedina stvar oko koje se slažemo jest da slanina nije prava slanina ako nije dimljena, ali tu sličnosti uglavnom prestaju".

Vječna dilema tava ili roštilj

Jamie je objasnio kako Pete zagovara korištenje tave umjesto roštilja, odlučujući se za tri šnite pržene uz "malo maslinovog ulja". Njihova zajednička mudrost uključuje postupno pojačavanje temperature na srednje jaku, što omogućuje da se masnoća pravilno otopi.

Dok Pete ostaje vjeran svojoj tehnici s tavom, Jamie je priznao da je čvrsto u taboru onih koji koriste pećnicu, odnosno gornji grijač (grill), koji pojača na najjače prije nego što uopće stavi slaninu. Jamie je opisao kako premaže lim za pečenje maslinovim uljem, posloži svoje tri šnite i dobro ih "ispeče" pod jakom toplinom dok ne postanu "zlatne i hrskave".

Bilo da se odlučite za metodu s vodom, tavom ili pećnicom, jasno je da postoji više načina za postizanje savršene slanine. Isprobavanje različitih tehnika može vas dovesti do otkrića vama najdražeg načina uživanja u ovoj popularnoj deliciji.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Ivana Kalogjera o osobnoj borbi i radu u udruzi: 'Krpamo rupe u sustavu, a novac ne pada s neba'