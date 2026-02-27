Svi dobro znaju kakav je Fruk, a utakmica protiv Omonije ukazala je na neke (ne)očekivane detalje

Nogometaši Rijeke plasirali su se u osminu finala Konferencijske lige pobijedivši u četvrtak pred svojim navijačima na Rujevici ciparsku Omoniju s 3-1 (0-1) u uzvratnoj utakmici doigravanja za nokaut fazu te su na kraju bili bolji s ukupnih 4-1.

Ciparska momčad je povela u 13. minuti golom Muamera Tankovića, a onda je u drugom poluvremenu uslijedio preokret.

Najbolji igrač Rijeke i hrvatski reprezentativac Toni Fruk je prvo u 52. minuti izjednačio preciznim udarcem s ruba kaznenog prostora i već tada donio hrvatskom prvaku rezultat koji ga je vodio u osminu finala. U 67. minuti je Fruk natrčao na loptu koju je, nakon udarca Adu Adjeija, odbio gostujući vratar Uzoho, a onda ju neometan s pet metara poslao u mrežu za 2-1.

Konačnih 3-1 postavio je engleski napadač Daniel Adu Adjei u 79. minuti, kad je iskoristio neodlučnost gostujuće obrane i izlazak vratara Uzoha izvan kaznenog prostora te ga prvo zaobišao, a onda i preciznim lobom prebacio.

Sjajna utakmica na Rujevici protiv Omonije pokazala je dosta toga o ekipi Rijeke, a u nastavku teksta izdvojili smo ključne stvari

Fruk - dirigent i egzekutor

Toni Fruk je najvažniji i najbolji igrač Rijeke, to već odavno svi znaju, a protiv Omonije ponovno je pokazao svoju klasu i to na impresivan način. Rijeka je rano primila gol i opasno visila, a u drugom poluvremenu se sve promijenilo kada se ukazao Fruk. S dva gola, u 52. i 67. minuti, ne samo da je vratio Rijeku u život, već je i slomio otpor Omonije koja je izgledala razbijeno. Nije Fruk bio samo strijelac ključnih golova, njegov utjecaj vidio se i u drugim segmentima. Bio je motor ekipe, pravi lider i čovjek koji je svojom energijom odveo Rijeku u osminu finala.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Taktička metamorfoza

Rijeka, koju u ovoj utakmici zbog zdravstvenih problema s klupe nije vodio trener Victor Sanchez, već njegov pomoćnik Ramiro Munoz i svoj zadatak obavio je besprijekorno. Nakon slabog prvog poluvremena, Riječani su u nastavku zaigrali puno agresivnije, s visokim presingom i brzim protokom lopte. Sve navedeno i puno okomitija igra u potpunosti je neutralizirala Omoniju, o čemu najbolje govori činjenica da su sva četiri gola Riječani zabili u nastavku. Bila je to sjajna taktička metamorfoza u ključnom trenutku.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Šampionski karakter

Rijeka je u utakmici protiv Omonije pokazala snažan karakter. Rani primljeni gol nije ih nokautirao i unatoč tome što su prvih 45 minuta odigrali slabo, bez udarca u okvir gola protivnika, Riječani su pokazali mentalnu snagu i nakon odmora potpuno okrenuli situaciju.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Ubojiti Englez

Utakmica protiv Omonije pokazala je i to da ne ovisi samo Rijeka o Fruku. U napadu Riječani imaju Engleza Daniela Adu-Adjeija, koji je donio pobjedu na Cipru, a u uzvratu je zapečatio sudbinu Omonije golom za 3-1 u 79. minuti. Pokazao je tada iznimnu mirnoću i snalažljivost, iskoristio neodlučnost gostujuće obrane te poentirao. Njegova brzina i osjećaj za gol potvrdili su da Rijeka u njemu ima napadača sposobnog rješavati velike europske utakmice.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Sanga kolektiva

Rijeka je do pobjede stigla snagom kolektiva. Momčad se uspjela prilagoditi na neočekivane poteškoće, poput rane ozljede braniča Tea Barišića, koji je iz igre morao izaći u 17. minuti. Ulazak Tornikea Morchiladzea i preslagivanje linija nisu narušili obrambenu stabilnost, a to govori o uigranosti i disciplini cijele ekipe.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

POGLEDAJTE VIDEO: Dražen Besek najavio ključnu utakmicu Osijeka