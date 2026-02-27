Svi dobro znaju kakav je Fruk, a utakmica protiv Omonije ukazala je na neke (ne)očekivane detalje
Izdvojili smo najvažnije stvari koje su se mogle naučiti iz uzvratne utakmice Rijeke i Omnije u doigravanju za osminu finala Konferencijske lige
Nogometaši Rijeke plasirali su se u osminu finala Konferencijske lige pobijedivši u četvrtak pred svojim navijačima na Rujevici ciparsku Omoniju s 3-1 (0-1) u uzvratnoj utakmici doigravanja za nokaut fazu te su na kraju bili bolji s ukupnih 4-1.
Ciparska momčad je povela u 13. minuti golom Muamera Tankovića, a onda je u drugom poluvremenu uslijedio preokret.
Najbolji igrač Rijeke i hrvatski reprezentativac Toni Fruk je prvo u 52. minuti izjednačio preciznim udarcem s ruba kaznenog prostora i već tada donio hrvatskom prvaku rezultat koji ga je vodio u osminu finala. U 67. minuti je Fruk natrčao na loptu koju je, nakon udarca Adu Adjeija, odbio gostujući vratar Uzoho, a onda ju neometan s pet metara poslao u mrežu za 2-1.
Konačnih 3-1 postavio je engleski napadač Daniel Adu Adjei u 79. minuti, kad je iskoristio neodlučnost gostujuće obrane i izlazak vratara Uzoha izvan kaznenog prostora te ga prvo zaobišao, a onda i preciznim lobom prebacio.
Sjajna utakmica na Rujevici protiv Omonije pokazala je dosta toga o ekipi Rijeke, a u nastavku teksta izdvojili smo ključne stvari
Fruk - dirigent i egzekutor
Toni Fruk je najvažniji i najbolji igrač Rijeke, to već odavno svi znaju, a protiv Omonije ponovno je pokazao svoju klasu i to na impresivan način. Rijeka je rano primila gol i opasno visila, a u drugom poluvremenu se sve promijenilo kada se ukazao Fruk. S dva gola, u 52. i 67. minuti, ne samo da je vratio Rijeku u život, već je i slomio otpor Omonije koja je izgledala razbijeno. Nije Fruk bio samo strijelac ključnih golova, njegov utjecaj vidio se i u drugim segmentima. Bio je motor ekipe, pravi lider i čovjek koji je svojom energijom odveo Rijeku u osminu finala.
Taktička metamorfoza
Rijeka, koju u ovoj utakmici zbog zdravstvenih problema s klupe nije vodio trener Victor Sanchez, već njegov pomoćnik Ramiro Munoz i svoj zadatak obavio je besprijekorno. Nakon slabog prvog poluvremena, Riječani su u nastavku zaigrali puno agresivnije, s visokim presingom i brzim protokom lopte. Sve navedeno i puno okomitija igra u potpunosti je neutralizirala Omoniju, o čemu najbolje govori činjenica da su sva četiri gola Riječani zabili u nastavku. Bila je to sjajna taktička metamorfoza u ključnom trenutku.
Šampionski karakter
Rijeka je u utakmici protiv Omonije pokazala snažan karakter. Rani primljeni gol nije ih nokautirao i unatoč tome što su prvih 45 minuta odigrali slabo, bez udarca u okvir gola protivnika, Riječani su pokazali mentalnu snagu i nakon odmora potpuno okrenuli situaciju.
Ubojiti Englez
Utakmica protiv Omonije pokazala je i to da ne ovisi samo Rijeka o Fruku. U napadu Riječani imaju Engleza Daniela Adu-Adjeija, koji je donio pobjedu na Cipru, a u uzvratu je zapečatio sudbinu Omonije golom za 3-1 u 79. minuti. Pokazao je tada iznimnu mirnoću i snalažljivost, iskoristio neodlučnost gostujuće obrane te poentirao. Njegova brzina i osjećaj za gol potvrdili su da Rijeka u njemu ima napadača sposobnog rješavati velike europske utakmice.
Sanga kolektiva
Rijeka je do pobjede stigla snagom kolektiva. Momčad se uspjela prilagoditi na neočekivane poteškoće, poput rane ozljede braniča Tea Barišića, koji je iz igre morao izaći u 17. minuti. Ulazak Tornikea Morchiladzea i preslagivanje linija nisu narušili obrambenu stabilnost, a to govori o uigranosti i disciplini cijele ekipe.
