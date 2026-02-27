Clinton se suočava s 'Epsteinovom sjenom': 'Postoje dvije stvari koje su na kraju dana važnije...'

Bivši američki predsjednik Bill Clinton svjedoči pred Nadzornim odborom Zastupničkog doma o svojim vezama s pokojnim seksualnim prijestupnikom Jeffrey Epstein, piše Sky News.

Njegovo svjedočenje uslijedilo je nakon istupa njegove supruge Hillary Clinton, koja je optužila republikance da postavljaju bizarna pitanja te da pokušavaju zaštititi Donald Trump od istrage.

Clintonovi su tek nedavno pristali pojaviti se pred odborom, nakon što su se prethodno odupirali zahtjevima za svjedočenjem. Isprva su pozive pred republikanskim vodstvom odbora opisali kao politički motivirane te su odbili sudske pozive kojima im je naloženo da svjedoče.

Clinton o fotografijama s Epsteinom

Na kraju su ipak pristali, nakon što su republikanci u Zastupničkom domu zaprijetili pokretanjem postupka zbog nepoštivanja Kongresa. Iako su tražili da njihovi iskazi budu javni, odbor je inzistirao da se ispitivanja održe iza zatvorenih vrata.

U svojoj uvodnoj riječi Bill Clinton poručio je kako nije imao saznanja o Epsteinovim zločinima.

"Nisam imao pojma o zločinima koje je Epstein počinio", izjavio je. "Bez obzira koliko mi fotografija pokažete, postoje dvije stvari koje su na kraju dana važnije od vašeg tumačenja tih 20 godina starih fotografija. Znam što sam vidio, a što je još važnije, što nisam vidio. Znam što sam učinio, a što je još važnije, što nisam učinio. Nisam ništa vidio i nisam učinio ništa loše", zaključio je Clinton.

As someone who grew up in a home with domestic abuse, not only would I not have flown on his plane if I had any inkling of what he was doing—I would have turned him in myself and led the call for justice for his crimes, not sweetheart deals. pic.twitter.com/0rX8cat5Pu — Bill Clinton (@BillClinton) February 27, 2026

U nastavku svoje uvodne izjave pred Nadzornim odborom Zastupničkog doma, Bill Clinton poručio je kako želi govoriti osobno.

Istaknuo je da njegova supruga, Hillary Clinton, nije imala nikakve veze s Jeffrey Epstein. Naveo je da se ona čak ni ne sjeća da ga je upoznala te da nikada nije putovala s njim niti posjetila neko od njegovih imanja. Dodao je kako smatra da nije bilo ispravno pozivati velik broj ljudi na saslušanje, uključujući i nju.

Clinton je također rekao da je njegovo kratko poznanstvo s Epsteinom završilo godinama prije nego što su njegovi zločini postali javni. Naglasio je da tijekom njihovih ograničenih kontakata nije primijetio ništa što bi upućivalo na nezakonite aktivnosti te da je spreman podijeliti sve što zna kako bi se spriječilo da se nešto slično ponovi.

