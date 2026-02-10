Proglašene najbolje pizze na svijetu: Iznenadit će vas tko je na prvom mjestu

Pizza je jelo koje rijetko izaziva kontroverze. Bilo da se radi o klasičnoj margheriti, feferonima ili nekoj s avanturističkim nadjevima, ova delicija omiljen je odabir za mnoge od nas. Časopis Time Out nedavno je objavio svoj popis najboljih pizza na svijetu za 2026. godinu, a rezultati su prilično iznenađujući. Naime, prvo mjesto nije zauzela pizzerija iz Italije, već iz Sjedinjenih Američkih Država. Na popisu se našlo ukupno osamnaest lokacija diljem svijeta koje nude nezaboravno iskustvo za sve ljubitelje pizze.

Američko iznenađenje na vrhu ljestvice

Pobjedničku titulu odnijela je pizza Cacio e Pepe iz pizzerije Mama's Too u New Yorku. Hvaljena zbog svoje iznimne kremoznosti, ova pizza spravlja se od tučenog mascarponea, odležane mozzarelle, sira Pecorino Romano, parmezana i svježe mljevenog crnog papra. Pizzerija ima dvije lokacije, u West Villageu i na Upper West Sideu, a zaradila je pohvale kritičara iz New York Timesa te brojne pozitivne recenzije na Tripadvisoru, potvrđujući svoj status kulinarske senzacije.

Italija i dalje drži snažne pozicije

Iako nije na samom vrhu, Italija i dalje dominira listom s nekoliko svojih predstavnika. Na drugom mjestu našla se Pizza Capricciosa iz pizzerije 180grammi Pizzeria Romana u Rimu. Riječ je o margheriti bogato nadjevenoj artičokama, šunkom, maslinama, gljivama, a često i jajetom. Pizzerija je dobila ime po savršeno odmjerenih 180 grama tijesta koje se koristi za svaku pizzu, a poznata je po slanim i intenzivnim okusima. Nedaleko iza, na četvrtom mjestu, nalazi se klasik nad klasicima: Pizza Margherita iz Pizzerije da Attilio u Napulju, gradu koji se smatra srcem talijanske gastronomije. Ova pizzerija poslužuje pizzu u napuljskom stilu još od Drugog svjetskog rata i zadržala je ugodan, intiman ambijent.

Europa nudi više od klasike

Ostatak Europe također se može pohvaliti vrhunskim pizzerijama. Već na trećem mjestu smjestila se marinara pizza iz londonske pizzerije Short Road Pizza. Njihova verzija uključuje umak od rajčice, pire od češnjaka, pikantni chimichurri, burratu i sicilijanske inćune. Ovaj restoran, s lokacijama u Bethnal Greenu i Leytonu, proglašen je i Nacionalnom pizzom godine 2025., a specijalnost im je hrskava, tanka korica. Sedmo mjesto zauzela je pizza u stilu New Havena iz pizzerije Civerinos u Edinburghu, koja kombinira talijansku kobasicu, marinaru, burratu i feferone. U Madridu, pizzerija Baldoria osvojila je deveto mjesto sa svojom Búfala Fest pizzom, dok je na trinaestom mjestu Diamond Slice iz Kopenhagena s pizzom 'Nbluja, koja spaja pikantnu 'Nduju i danski plavi sir. Pariz se upisao na četrnaesto mjesto s pizzerijom Oobatz i njihovim jedinstvenim konceptom "pizze iznenađenja", gdje kuhar ima potpunu slobodu pri odabiru nadjeva. Na šesnaestom mjestu našla se čak i kontroverzna pizza s ananasom iz lisabonske pizzerije Lupita, koja je već ranije uvrštena među pedeset najboljih pizzerija u Europi.

Globalni okusi koji oduševljavaju

Lista dokazuje da se izvrsna pizza može pronaći na svim kontinentima. U Tokiju, Pizza Marumo zauzela je peto mjesto sa svojom jedinstvenom japanskom Umami pizzom, koja spaja umak od shiitake gljiva, skušu, kombu algu i druge japanske sastojke. Šesto mjesto pripalo je pizzeriji Little Kitchener's Pizzeria iz Johannesburga i njihovoj pizzi s feferonima i ljutim medom. U Sydneyu, Bella Brutta na desetom mjestu iznenađuje pizzom sa školjkama, dok Pizza Connection iz Cape Towna na jedanaestom mjestu nudi "The Capetonian" s pancetom i avokadom. U Buenos Airesu, pizzerija Kalis (osmo mjesto) nudi zanatsku pizzu u njujorškom stilu koja se prodaje na kriške. Sjedinjene Države imaju još jednog predstavnika, Milly's Pizza in the Pan iz Chicaga na dvanaestom mjestu, s njihovom prepoznatljivom deep-dish pizzom.

Latinska Amerika i Azija zaokružuju priču

Osim Argentine, Latinska Amerika je zastupljena i s Brazilom te Meksikom. Officina Local u Rio de Janeiru zauzela je petnaesto mjesto s pizzom Umbria na bijeloj podlozi od sira s gljivama i crnim češnjakom, čiji okus zaokružuje aroma tartufa. Posljednje, osamnaesto mjesto na listi pripalo je pizzi Tlayuda s tržnice Mercado 20 de Noviembre u Oaxaci, Meksiko. Ovo jelo donosi okuse Meksika s preljevom od prženog graha, sira iz Oaxace, gljiva, paprike, avokada pa čak i kaktusa. U Aziji se, uz Tokio, istaknula i pizzerija Fiata by Salvatore Fiata iz Hong Konga na sedamnaestom mjestu, s pizzom A'Salcissa koja spaja slatke i slane okuse karameliziranog luka i svježe talijanske kobasice.

Kako pokazuje ovaj opsežan popis, granice za izvrsnu pizzu više ne postoje. Od klasičnih talijanskih recepata do inovativnih kombinacija koje spajaju lokalne okuse s tradicionalnim tehnikama, najbolje pizze na svijetu nude raznolikost koja može zadovoljiti svakog gurmana. Bilo da se nađete u New Yorku, Tokiju ili Johannesburgu, jedno je sigurno: vrhunska pizza je nadohvat ruke.

