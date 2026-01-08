Dagur ima nekoliko briga uoči prvenstva, a najveće iznenađenje su dvojica 'specijalaca'

Sve je u Areni podsjećalo na Svjetsko prvenstvo od prije godinu dana. Hrvatsku je opet zahvatila rukometna ludnica koja će, nadamo se, potrajati do duboku kraj siječnja, a možda i do prvog dana veljače. Rasprodana Arena bila je glasna.

Hrvatska je krenula s furioznim napadom i nešto lošijom obranom koja je je puštala između trojke i četvorke dok su na parketu bili Šušnja i Načinović, a izostale su i obrane Mandića koji je obrani tek 4 od 20 pokušaja. Kasnije je obrana bila nešto bolja uz dosta oscilacija dok je napad gurao odlično sve do desetak minuta prije kraja. Do tada su odlični bili Martinović, Cindrić i Lučin na vanjskim pozicijama. Njihovim izlaskom izgubili smo na kreaciji.

Što smo vidjeli?

Iako je veći dio prvog poluvremena Hrvatska imala minimalnu prednost, Njemačka je otišla na pauzu s tri pogotka prednosti. Hrvatska nije zabila gol u posljednjih osam minuta, napad se jako mučio u vanjskoj liniji Srna, Pavlović, Klarica. Nije bilo izrađenih šuteva, Srna je imao 0/3. Vidjela se razlika kada su u igri Cindrić i/ili Martinović u igri. Klarica je odlično počeo i tako pokazao da je ozljeda iza njega, ali i on nije imao ideju kada su najkreativniji igrači bili na klupi. Šoštarić je bio u svojoj raspucanoj formi, a velika svijetla točka u našem napadu bio je i Zlatko Raužan, pivot Sesveta.

Drugo poluvrijeme počeli su Mandić, Srna, Načinović, Cindrić, Martinović, Šoštarić i ponovno je napad funkcionirao. Martinović je otvorio s dva pogotka, a obrana ukrala nekoliko lopti i bili smo u egalu. Obrana ipak nije imala rješenja kada Njemačka ubrza igru i to može zabrinuti Dagura. Treba napomenuti i da je ulaskom Slavića Hrvatska dobila golmana i Dino je odmah krenuo s obranama i praktički držao Hrvatsku u izjednačenoj utakmici. U jednom je trenutku imao 7/11 obrana, au 22. minuti drugog poluvremena je obranio sedmerac i onda odbijanac i cijela se Arena uhvatila za glavu u nevjerici. Slavić je najveći Dagurov dobitnik u ovim pripremama.

Obrana ne briljira, a Slavić i Raužan pokazuju da im je ovdje mjesto

Nažalost, kada se lomila utakmica, ostatak momčadi ga nije pratio, Njemačka je držala gol ili dva prednosti, mi nismo imali rješenja u napadu i u Hannover putujemo kao poraženi.

Sigurdssona će sigurno najviše zabrinuti obrana koja nije briljirala, posebice kada je Njemačka ubrzala igru, a u napadu jako patimo kada u igri nisu Martinović i Cindrić. Dino Slavić pokazao je da će konkurirati za mjesto među vratnicama, bio je briljantan, a Zlatko Raužan je pokazao da je pivot spreman za velike stvari i dostojna zamjena Šipiću.

