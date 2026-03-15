Bizarna snimka ministra zdravstva digla mreže na noge: Pogledajte s kim se obračunao u ringu

Američki ministar zdravstva Robert F. Kennedy Jr. objavio je na društvenoj mreži X neobičan video generiran umjetnom inteligencijom u kojem se u boksačkom ringu tuče s osobom maskiranom u Twinkie.

Twinkie je poznati američki kolačić, na pakiranju opisan kao "zlatni biskvit s kremastim punjenjem", a Kennedy ga je u videu simbolično prikazao kao protivnika u borbi protiv nezdrave hrane.

Video je objavljen kao dio kampanje Make America Healthy Again (MAHA), pokreta kojim Kennedy želi upozoriti na ono što naziva nacionalnom zdravstvenom krizom - rastuće stope dječje pretilosti, dijabetesa, raka, mentalnih poremećaja, alergija i neurorazvojnih poremećaja poput autizma.

Nije stran promotivnim videima

Ministar je već ranije privlačio pažnju sličnim promotivnim sadržajem. Prije mjesec dana na X-u je objavljen i video u kojem Kennedy trenira s američkim glazbenikom Kid Rockom. Na snimci njih dvojica vježbaju na spravama, skaču u bazen, a Kennedy čak ulazi i u ledenu kupku. Video završava scenom u kojoj zajedno piju čašu punomasnog mlijeka.

Kennedy je tada poručio da je s Kid Rockom "udružio snage kako bi američkom narodu poslali dvije jednostavne poruke – budite aktivni i jedite pravu hranu".

I’ve teamed up with @KidRock to deliver two simple messages to the American people: GET ACTIVE + EAT REAL FOOD. pic.twitter.com/PkK8IfkPU4 — Secretary Kennedy (@SecKennedy) February 17, 2026

Ipak, Kennedy je i dalje jedna od najkontroverznijih političkih figura u SAD-u. Godinama je poznat po skepticizmu prema cjepivima i često ga se opisuje kao jednog od najistaknutijih glasova antivakserskog pokreta. Njegova administracija najavila je i smanjenje broja obaveznih dječjih cjepiva te reviziju nacionalnog kalendara cijepljenja, što je izazvalo snažne kritike liječničkih udruženja i epidemiologa koji upozoravaju da bi takva politika mogla potkopati povjerenje u znanost i javno zdravstvo.

POGLEDAJTE VIDEO: Spužva Bob, GTA i Top Gun... Trumpova propaganda zgrozila svijet: 'Oni se zabavljaju dok ubijaju!'