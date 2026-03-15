'Ti oreš, ona te ubije': Uklonjena zadnja mina u Ribniku, ali strah ostaje. Opasnosti se kriju i u krošnjama?

Razminiranje je počelo odmah nakon rata, a u proteka tri desetljeća u minskim je poljima život izgubilo 208 građana i 41 pirotehničar. Na razminiranje je potrošeno oko milijardu i 200 milijuna eura. Posljednja mina iz Ličkog Ribnika, mjesta kraj Gospića gdje je opasnost nekad vrebala na čak 460 hektara zemljišta, uklonjena prije nešto više od mjesec dana.

"Nek su oni dovršili posao da ja znam da mogu na svaku svoju njivu doći. Nismo ništa radili jer nismo mogli ni smjeli. Blaga ništa nije bilo. Sve se poprodalo i vrag zna kud je otišlo, nitko nije držao ništa", kaže 80-godišnja Anica Grgurić iz Ribnika, a njezin 73-godišnji susjed Stipe Mudrovičić, koji je jedno vrijeme bio i županijski koordinator za razminiranje dodaje: "Iza rata ja sam našao par onih 'kinder jaja' u rijeci Lici bačeno. Čak smo našli i redenika od mitraljeza, municije, tako da svega i svačega je tu bilo. A ovce i krave, malo - malo pa ih je neka životinja znala aktivirati. Čuli bi eksploziju jer je aktivirala minu koja je tu bila".

Gospić je bio minama najzagađeniji grad u Hrvatskoj, a za svaku potragu za zalutalim planinarom ili nestalim starijim mještanima gorski spašavatelji su prvo provjeravali je li riječ o minski sumnjivom području, a onda su morali donositi i tešku odluku kreće li se u potragu ili ne.

Adrenalin i rizik

"Više puta smo se tako znali naći tako na rubnom području, pa čak i dijelom u minski sumnjivom području, ali čisto taj nekakav adrenalin te tjera i nekad svjesno malo uđeš i prekršiš ono što možda i ne bi smjeli, ali jednostavno uvijek ideš za tim da možda možeš spasiti ljudski život, pa evo preuzeli bi i taj rizik", ističe iskusni član HGSS Stanice Gospić Josip Brozičević čiji je otac rodom iz tog sela, pa i privatno dobro poznaje područje.

U Ribniku je jedan pirotehničar poginuo, a dvojica su ozlijeđena u travnju 2016., a u listopadu 2018. je više od stototinu gorskih spašavatelja iz cijele Hrvatske tragalo za nestalim 79-godišnjim mještaninom.

Slučaj nestalog starca iz Ribnika dobro pamtimo i mi kao reporteri jer smo tražeći njegov traktor koji je bio u rubnoj zoni zajedno s jednim mladim članom GSS-a u jednom trenutku i sami zalutali u minski sumnjivo područje. Nazvali smo tada iskusnije dečke iz GSS-a i oni su nam kazali da se ne mičemo, da stojimo na mjestu, da će netko doći po nas.

Neki su skeptični i dalje

"Imali smo karte područja, ali smo već i prehodali dobar dio. Bilo je to uglavnom rubno i kad ste vi meni objasnili gdje se nalazite, znao sam točnu lokaciju koju smo mi isto tako tih dana prolazili. Sve je dobro prošlo, našli smo se, izvukli smo se i sve je bilo ok", zaključuje sa smješkom Brozičević.

Ostaci nestalog muškarca pronađeni su tek lani kada je taj predio razminiran. Pronašli su ga mještani koji su obilazili polja raseljenog sela gdje su nekada rasli pšenica, zob i raž, a sada je sve neprohodno.

"I sad u takvim šikarama dan danas je problem je li tu nešto ostalo. Jer nisu u pitanju samo mine, nego su u pitanju zvončići. Tu je bombardirano s onim nosačima i tu se rasulo", napominje Stipe Mudrovičić o opasnostima koje su možda zapele u krošnjama, a baka Anica Grgurić ipak ne namjerava tako brzo obilaziti svoje posjede: "Ma kakvi, bi vrag išao tamo! Pa nije ni sad siguro, što ti znaš, 30 godina to je, 35, pa ona je možda urasla u zemlju. Ti ori, a ona tebe ubi. Ili kopaj. To nije to ništa siguro".

Desetljeća opreza ostavila su trajni strah od ubojitih sredstava, pa će trebati vremena i da se rijetki preostali mještani priviknu da sada opet slobodno mogu kroz svoja polja i šume.