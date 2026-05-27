Lejla i Tarik Filipović uživali u nezaboravnom trenutku sa sinom Armanom: 'Ponos, lagana sjeta'

Bivša Miss Hrvatske Lejla Filipović (49) podijelila je sa svojim pratiteljima jedan od najemotivnijih trenutaka u životu svakog roditelja, ispraćaj sina na maturalnu večer. Kroz seriju toplih obiteljskih fotografija i dirljivim riječima, Lejla je zabilježila veliku prekretnicu u životu svog mlađeg sina Armana, izazvavši brojne reakcije.

Objava prikazuje ponosne roditelje, Lejlu i njenog supruga, poznatog glumca i voditelja Tarika Filipovića (54), kako poziraju sa sinom Armanom u svečanom izdanju. Mladi maturant, zvijezda večeri, izgledao je elegantno u tamnoplavom smokingu s crnim satenskim reverima i leptir-mašnom, dok su roditelji blistali od ponosa. Lejla je za ovu prigodu odabrala profinjenu crnu haljinu spuštenih ramena, a Tarik moderno sivo odijelo.

Sjećanja i ponos u važnoj večeri

U opisu fotografija Lejla je sažela buru emocija koju proživljava svaki roditelj gledajući svoje dijete kako odrasta. "Zar već? - pitaš se u raznim fazama odrastanja svoje i sve druge djece… vidiš predivnu mladost, svečano odjevenu, na još jednom novom putu svojih života… i svog nasmijanog Armana među svim tim prekrasnim osmjesima… ponos, sreća, lagana sjeta…", napisala je, a objavu zaključila porukom punom ljubavi: "Vole te mama i tata". Njene riječi odjeknule su među brojnim pratiteljima koji su se u komentarima pridružili čestitkama. Poruke poput "Divan Arman, kao i roditelji, svu sreću mu želim u daljem životu" i "Sretno Arman!" svjedoče o toplini koju obitelj Filipović izaziva u javnosti.

Ovaj događaj samo je jedan u nizu važnih trenutaka za obitelj ove godine, budući da je Arman u veljači proslavio 18. rođendan.

Obitelj kao najveća podrška

Lejla i Tarik Filipović godinama slove za jedan od najskladnijih parova na domaćoj sceni, a njihova posvećenost obitelji često je u prvom planu. Lejla, nekadašnja Miss Hrvatske i uspješna poduzetnica, u nekoliko je navrata istaknula kako je svjesno donijela odluku da joj prisutnost na važnim događajima u životima sinova Armana i Dine bude prioritet.