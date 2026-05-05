Modna igra Lejle Filipović: Pogledajte bivšu misicu u kombinaciji koja je postala hit sezone

Bivša Miss Hrvatske i uspješna poduzetnica Lejla Filipović ponovno je oduševila svoje pratitelje istančanim osjećajem za stil. Za posjet jednom od najljepših istarskih bisera, Rovinju, odabrala je kombinaciju koja na prvi pogled krši modna pravila, no zapravo savršeno pogađa duh sezone. Sunčani početak svibnja iskoristila je za šetnju živopisnom rivom, a prizore je podijelila na svom Instagram profilu uz jednostavan, ali efektan opis: "I točkice..i prugice". Objava je brzo privukla pažnju, dokazujući da Lejla s lakoćom pretvara svaki trenutak u modnu inspiraciju.

Odvažni spoj uzoraka kao modni imperativ sezone

Lejla Filipović, poznata po svojoj profinjenoj i elegantnoj estetici, ovoga je puta izašla iz okvira klasike i hrabro spojila dva naizgled nespojiva uzorka. Smeđu midi suknju A-kroja s bijelim točkicama kombinirala je sa smeđe-bijelim prugastim kardiganom s ovratnikom, stvarajući vizualno dinamičan i upečatljiv izgled. Upravo je ovakvo miješanje uzoraka, posebno vječnih klasika poput točkica i pruga, jedan od vodećih modnih trendova za proljeće 2026. godine.

Modni stručnjaci ovaj smjer nazivaju i "dopaminskim odijevanjem", koje potiče izražavanje osobnosti kroz boje i uzorke te predstavlja odmak od dugogodišnje vladavine minimalizma. Lejla je kombinaciju majstorski zaokružila robusnim mokasinkama u zagasitoj nijansi smeđe boje s metalnom kopčom te malom, strukturiranom torbicom, pokazavši kako se moderni detalji mogu savršeno uklopiti u romantičnu odjevnu priču.

Njezin modni odabir još je jedna potvrda statusa ikone stila koji je gradila godinama, od osvajanja titule Miss Hrvatske 1998. do danas.

Istarska razglednica i oduševljenje pratitelja

Za kulisu svoje modne priče Lejla je odabrala savršenu lokaciju - slikoviti Rovinj. Na fotografiji i u kratkom videu vidimo je kako opušteno šeće uz more, dok se u pozadini nižu prepoznatljivi motivi starogradske jezgre: šarene, zbijene kuće i dominantni toranj crkve svete Eufemije. Ova popularna turistička destinacija, često nazivana jednim od najfotogeničnijih gradova Mediterana, poslužila je kao idealna pozornica za Lejlinu kombinaciju.

Pažljivim promatračima nije promaknuo ni natpis "LIM FJORD" na jednom od usidrenih izletničkih brodova. Riječ je o referenci na obližnji Limski kanal, zaštićeni prirodni rezervat poznat po uzgoju riba i školjaka, što objavi daje i notu lokalne autentičnosti. Očekivano, Lejlini pratitelji nisu skrivali oduševljenje.

Uz brojne emotikone srca i komplimente, istaknuli su se komentari poput "Predivna Lejla" i "...i ljepotica", dok je jedna pratiteljica izrazila želju da je upozna uživo. Takve reakcije pokazuju da publika cijeni ne samo njezin stil, već i osobnost te toplinu koju Lejla, supruga glumca i voditelja Tarika Filipovića i majka dvojice sinova, redovito dijeli sa svojim pratiteljima.

