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ŠOK /

Nijemci saznali groznu vijest: Ključni igrač izgubljen za ostatak Svjetskog prvenstva

Nijemci saznali groznu vijest: Ključni igrač izgubljen za ostatak Svjetskog prvenstva
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Foto: Moritz Müller/Alamy/Profimedia

U posljednjoj utakmici popucali su mu ligamenti u gležnju

22.6.2026.
14:42
Hina
Moritz Müller/Alamy/Profimedia
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Njemački branič Nico Schlotterbeck završio je nastup na Svjetskom nogometnom prvenstvu, a razlog je ozljeda gležnja, objavili su u ponedjeljak njemački mediji.

Prema vijestima koje su objavile medijske kuće Bild i Sky, njemačkom reprezentativcu iz dortmundske Borussije su popucali ligamenti u lijevom gležnju tijekom subotnjeg dvoboja s Obalom Bjelokosti, u kojem je Njemačka preokretom došla do pobjede 2-1.

Ovaj 26-godišnji nogometaš je jedini središnji branič u njemačkoj reprezentaciji kojemu je lijeva noga dominantna, a prema prvim liječničkim procjenama će zbog ozljede izbivati s terena oko dva mjeseca.

Prema najavama, prva zamjena za Schlotterbecka će na stoperskoj poziciji biti iskusni Antonio Rudiger, koji je nedavno produžio ugovor s Real Madridom za još jednu godinu. Ruediger bi trebao biti u početnoj postavi protiv Ekvadora u četvrtak, kad će Njemačka odigrati posljednju utakmicu u skupini E grupne faze na ovom SP-u, u kojoj je s maksimalnih šest bodova već sada osigurala osvajanje prvog mjesta i plasman u nokaut fazu.

Osim Ruedigera, izbornik Julian Nagelsmann za poziciju središnjeg braniča ima još dvojicu igrača, Schlotterbeckovog suigrača iz Dortmunda Waldemara Antona i Malicka Thiawa iz Newcastle Uniteda. Naravno, tu je i Jonathan Tah iz Bayerna, koji je bio u paru sa Schlotterbeckom u prve dvije utakmice na ovom Svjetskom prvenstvu.

Ovo je prva ozbiljna ozljeda igrača u njemačkom taboru od početka SP-a, ali Nagelsmann je tijekom priprema sa svog popisa izbrisati ozlijeđeni dvojac iz Bayerna, 18-godišnjeg ofenzivnog veznjaka Lennarta Karla i 30-godišnjeg napadača Sergea Gnabryja.

Njemački izbornik nema pravo zamijeniti Schlotterbecka novim igračem, jer Fifina pravila nakon početka turnira dopuštaju promjene samo na poziciji vratara.

NjemačkaSvjetsko Prvenstvo 2026.Ozljeda
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