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Dinamu propala dva transfera: Činilo se kao da je sve gotovo, a onda je uslijedio preokret

Dinamu propala dva transfera: Činilo se kao da je sve gotovo, a onda je uslijedio preokret
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Foto: Igor Soban/PIXSELL

Dinamo se sada mora okrenuti drugim rješenjima

22.6.2026.
14:14
M.G.
Igor Soban/PIXSELL
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Izraelac Dor Peretz (31) i Španjolac Dani Rodriguez (20) ne dolaze u Dinamo, objavile su Sportske novosti.

Njih dvojica su bili velika želja predsjednika Zvonimira Bobana i činilo se da je njihov dolazak na Maksimir već praktički riješen, no u ponedjeljak je došlo do preokreta

Peretz je htio doći u Dinamo i bio je u Maksimiru, no odustao je od transfera jer se njegova supruga ne želi seliti iz Izraela s malim djetetom.

Rodriguezov dolazak propao je iz drugačijih razloga. On je, naime, na izlaznim vratima Barcelone, a Katalonci ga žele prodati i ne pristaju na posudbu.

S obzirom na to da je Rodriguez nedavno bio teško ozlijeđen, Plavi su ga htjeli dovesti na posudbu s pravom otkupa, no Barca na to ne pristaje.

DinamoTransfer
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