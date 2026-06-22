Dinamu propala dva transfera: Činilo se kao da je sve gotovo, a onda je uslijedio preokret

Izraelac Dor Peretz (31) i Španjolac Dani Rodriguez (20) ne dolaze u Dinamo, objavile su Sportske novosti.

Njih dvojica su bili velika želja predsjednika Zvonimira Bobana i činilo se da je njihov dolazak na Maksimir već praktički riješen, no u ponedjeljak je došlo do preokreta

Peretz je htio doći u Dinamo i bio je u Maksimiru, no odustao je od transfera jer se njegova supruga ne želi seliti iz Izraela s malim djetetom.

Rodriguezov dolazak propao je iz drugačijih razloga. On je, naime, na izlaznim vratima Barcelone, a Katalonci ga žele prodati i ne pristaju na posudbu.

S obzirom na to da je Rodriguez nedavno bio teško ozlijeđen, Plavi su ga htjeli dovesti na posudbu s pravom otkupa, no Barca na to ne pristaje.