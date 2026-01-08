FREEMAIL
GLASNO I JASNO /

Martinović kapetanski istaknuo što nije bilo dobro u porazu od Njemačke: 'Moramo to popraviti'

Martinović kapetanski istaknuo što nije bilo dobro u porazu od Njemačke: 'Moramo to popraviti'
Foto: Goran Stanzl/pixsell

Vidjeli smo i povratak nezaboravne atmosfere sa Svjetskog prvenstva koje se odigralo prošle godine

8.1.2026.
21:59
Sportski.net
Goran Stanzl/pixsell
Hrvatska reprezentacija u generalki pred Europsko prvenstvu u rukometu odigrala je prvu od dvije jake utakmice protiv Njemačke. Njemačka je slavila 32:29. 

Vidjeli smo i povratak nezaboravne atmosfere sa Svjetskog prvenstva koje se odigralo početkom prošle godine i s kojeg je naša reprezentacija na kraju donijela srebrnu medalju. Uzvrat je u nedjelju u Njemačkoj, a čekamo reakcije igrača i izbornika Dagura Sigurdssona

Dino Slavić: 

"Rezultat nije bio najvažniji, iako je lijepo pobjeđivati. Međutim, imamo novu utakmicu u Njemačkoj za tri dana. Pogledati sve greške, analizirati i pripremiti se za tu utakmicu."

"Bio je veliki broj rotacija i bilo je očekivano da će biti oscilacija. Pohvalio bih Raužana koji se stvarno pokazao jako dobar u obrani i u napadu. Primili smo puno golova iz kontre i polukontre. Nismo to uspjeli sprječiti i mislim da je to problem." 

"Nije se teško uklopiti u ovu momčad. Zadovoljan sam sa svojim izvedbama i nadam se da ću tako nastaviti."

"SP sam gledao na TV, danas sam imao priliku doživjeti. Stvarno sam oduševljen i ovo ću pamtiti cijeli život."

"Trebamo analizirati greške za utakmicu u Njemačkoj i mislim da ćemo biti spremni za Europsko prvenstvo." 

Ivan Martinović: 

"Bitno je da vidimo gdje smo, moramo popraviti angažman za utakmicu, povratak u obranu. Moramo se vraćati u obranu jer smo primili previše laganih golova. Nije lijepo izgubiti, ali mislim da će pobjede doći na Euru. Imamo dovoljno dana za pripremu i bit ćemo pravi. Ali, moramo popraviti agresivnost u obrani i hladnoću u napadu."

"Ući ćemo s puno samopouzdanja u Euro. Bilo je prelijepo opet biti ovdje i idemo pokazati da ono na SP-u nje bilo slučajno."

"Od Duvnjaka sam puno naučio, kako bodriti ekipu i bit ćemo pravi." 

Tin Lučin:

"Najviše žao zbog ljudi koji su došli. Zalužili su pobjedu, ali falilo je koncentracije i na kraju su Nijemci zasluženo pobijedili."

"Atmosfera nas je podsjetila na SP i sjajna sjećanja. Hvala svima koji su došli."

POGLEDAJTE VIDEO: Svi su gledali u njih dvije: Blizanke glavne 'glumice' na tribinama Arene

Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026Hrvatska Rukometna ReprezentacijaRukomet 2026
