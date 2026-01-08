Rukometaši izazvali podijeljene reakcije: 'Njega želim vidjeti na Euru'

Hrvatska rukometna reprezentacija u zagrebačkoj Areni izgubila je od Njemačke 32:29 u pripremnoj utakmici za Europsko prvenstvo 2026.

Mario Šoštarić i Ivan Martinović su sa po šest golova bili najefikasniji kod Hrvatske za koju je Tin Lučin dodao pet pogodaka, dok su Juri Knorr, Johannes Golla i Renars Uščins bili peterostruki strijelci za Njemačku.

Susret svjetskih i olimpijskih doprvaka pred gotovo 15.000 gledatelja u Areni protekao je u izjednačenoj igri tijekom gotovo svih 60 minuta, a niti jedna momčad nije stekla veću prednost od tri gola.

Hrvatska je ovom predstavom izazvala podijeljene reakcije. Dok je neki kritiziraju, drugi ističu da ovajb poraz nije toliko bitan i da će na europskom prvenstvu gledati bolje izvedba.

U nastavku prenosimo neke od komentara:

"S ovom igrom nemamo šta tražiti protiv Švedske u Grupi na Euru. Srebro iz prošle godine je nešto posebno ali teško da čemo opet to ponoviti."

"Šipić puno fali, pivota kao da nemamo, previše lopti je krivo dodano. Dobro je i prošlo. Slavić i Martinović igrači utakmice."

"Dobri, bit će još bolji."

"Slavića želim vidjeti na Euru."

"Ma oni uvijek iznjedre medalju."

