Ovog Božića poklonite nezaboravno iskustvo: Voyo na impresivnom Samsung TV-u

Volite poklanjati? A još više primati poklone? Imamo riješenje! Poklonite svojim najdražima, a i sebi - nenadmašno iskustvo – dar koji vas neće uveseljavati samo nekoliko trenutaka, već svakodnevno impresionirati ispočetka jer uz Samsung televizore gledate u tehnološku budućnost prije svih. Ponuda postaje potpuno nenadmašna kad vam kažemo da dobivate pola godine platforme Voyo na dar!

Kupnjom televizora dobit ćete mogućnost gledati Voyo cijelu godinu po cijeni pola godine. To znači da možete pratiti borilačke spektakle uživo, gledati ekekluzivne premijere poput ‘Sandokana: Princa pirata', prvi doznati tko je Gospodin Savršeni 2026., doznati prije svih što se zbiva u domaćim serijama, kao što su ‘Divlje pčele’, jedini gledati originalni true crime serijal ‘Dosje Jarak’ i još mnogo toga.

Foto: Voyo

Foto: Rtl

Uživajte s djecom u sigurnim i sinkroniziranim crtićima još realnijih boja, u impresivnoj rezoluciji. Vrhunska tehnologija koju omogućuju Samsung televizori donose najljepšu sliku s platforme Voyo ravno u vaš dom. Uz Samsung i Voyo blagdani su živopisniji i topliji.

Samo tri koraka dijele vas od najbolje blagdanske zabave

Donosimo vam i detalje ove neodoljive akcije koja traje do 15. siječnja 2026 ili do isteka zalihe promotivnih uređaja. Idemo korak po korak:

Posjetite jednog od prodajnih partnera Samsunga (popis se nalazi na kraju teksta)

Izaberite i kupite jedan od Samsung televizora iz promocije. Pogledajte popis televizora.

U trgovini će te nakon kupnje dobiti letak s promotivnim Voyo kodom.

Aktivirajte svoj Voyo promotivni kod najkasnije do 15.02.2026. godine.

Na taj ćete način uz plaćanje 6 mjeseci Voyo pretplate, još 6 mjeseci dobiti na dar.

I to je to! Spremni ste za blagdane - uživajte!

Sva pravila promocije Samsung Tv+Voyo pročitajte ovdje.

Nakon isteka promotivnog razdoblja od godinu dana, Voyo pretplata će se naplaćivati po redovnoj mjesečnoj cijeni od 5,99 EUR. Pretplatu možete otkazati u bilo kojem trenutku.

Za više informacija kontaktirajte Voyo korisničku podršku na podrska@voyo.hr ili 01 6700 600.

Popis partnera u kojima možete kupiti Samsung televizore:

· Big Bang

· E PLUS d.o.o. (Elipso)

· HARVEY NORMAN CROATIA

· Fliba d.o.o. (Emmezeta)

· PEVEX

· SVIJET MEDIJA

· TEHNO-MAG

· Ronis