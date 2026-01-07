USKOK podigao optužnicu protiv Lučića i još petorice: Evo za što se terete

USKOK je, nakon provedene istrage koja je pokrenuta 6. lipnja 2025., pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv šestorice hrvatskih državljana (1972., 1964., 1970., 1975., 1973., 1977.) zbog počinjenja kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti te pokušaja iznude.

Među njima je kao prvookrivljeni bivši policajac i glumac Leon Lučić.

Za što se točno terete?

"Kako je navedeno u priopćenju, optužnicom se II. okr. stavlja na teret da je, u razdoblju od 5. do 9. prosinca 2019. u Zagrebu, kao policijski službenik, na traženje I. okr., u više navrata izvršio uvid u centralizirane baze podataka Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske (dalje: MUP) radi provjera osobnih podataka trećih osoba te podataka o osobama protiv kojih se vodi kriminalističko istraživanje te razlozima zbog kojih se kriminalističko istraživanje vodi, za koje podatke je I. okr. bio zainteresiran. Potom je II. okr. takve podatke proslijedio I. okr., znajući da pristup takvim podacima osobama izvan sustava MUP-a nije dozvoljen.

Nadalje je, od 15. studenoga do 18. prosinca 2019. u Zagrebu, IV. okr. kao policijski službenik, na traženje III. okr., u više navrata vršio provjere podataka o osobama i vozilima iz centraliziranih baza podataka MUP-a od interesa za III. okr. koji je na taj način pribavljao podatke o tijeku i ishodu konkretnih izvida te provjeravao da li je obuhvaćen istraživanjem policije. Te je podatke IV. okr. nakon izvršene provjere prosljeđivao III. okr., znajući da se radi o podacima koje on nema pravo dobiti.

Osim toga je 24. studenoga 2018. u Zagrebu V. okr. policijski službenik iskoristio dostupnost podataka o planu racije jedne policijske postaje pa je, znajući da je I. okr. zainteresiran za dobivanje takvih podataka te znajući da pristup takvim podacima I. okr. nije dozvoljen, na njegovo traženje, dostavio I. okr. podatak da se toga dana u jednom noćnom klubu ne planiraju provesti službena policijska postupanja.

Također su I. i III. okr., od 10. prosinca 2019. do 9. siječnja 2020. u Zagrebu, sukladno prethodnom dogovoru poduzimali radnje s ciljem da nasilnim putem naplate nepostojeći dug, pa je tako III. okr. telefonskim putem prvo od jedne ženske osobe uz prijetnje smrću tražio novac. Prijeteći telefonski poziv je potom III. okr. uputio i njenom sinu. U cilju daljnje realizacije navedenog cilja je VI. okr., kao policijski službenik, na zahtjev I. i III. okr., u više navrata u centraliziranim bazama podataka MUP-a vršio provjere za osobe kojima su prijetnje bile upućene kako bi se ti podaci koristili u daljnjem nasilnom pristupu i kontaktu s njima, a koje podatke je I. okr. koristio prilikom višestrukih prijetećih poziva upućenih spomenutoj ženskoj osobi. Opisano postupanje I., III. i VI. okr. je kod osoba kojima se prijetilo izazvalo opravdan osjećaj straha za vlastiti život zbog čega su navedene događaje prijavile policijskim službenicima", piše USKOK.

