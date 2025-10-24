NJEGA NE DIRA /

Ovo morate pogledati još jednom! S lisicama na rukama, Lučić zapjevao s osmijehom na licu

Bivšem policajcu Leonu Lučiću određen je istražni zatvor na Županijskom sudu u Velikoj Gorici.

Prilikom izlaska iz policijske marice bio je dobro raspoložen pa je recitirao stihove te čak i zapjevao.

Podsjetimo, Lučića koji se svojevremeno okušao i u glumi, a koji je u srijedu pištoljem ustrijelio bivšeg prijatelja, policija tereti za pokušaj ubojstva. Navodno je do sukoba došlo zbog ljubomore. Policija je izuzela i snimke nadzornih kamera koje su zabilježile događaj u zagrebačkom Središću. 

U videu pogledajte što je zapjevao. 

 

 

