Raspjevani Leon Lučić u elementu dok su ga policajci vodili iz marice: 'Jednoga dana...'

POGLEDAJTE VIDEO /

Bivši policajac i glumac Leon Lučić (53) zbog pokušaja ubojstva Denisa M. (51) doveden je pred dežurnog suca istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici.

Dok su Lučića vodili iz marice, pjevao je stihove pjesme Berislava Vilčeka Zeca i Lagune "Jednoga dana žalit će mnogi što me više nema, ostat ce pjesma i uspomena na posljednjeg boema".

Na Županijskom sudu u Velikoj Gorici danas će se odlučivati o istražnom zatvoru za Lučića (53). Kako doznaje RTL Danas, za njegovog pomagača i drugog osumnjičenog neće se tražiti istražni zatvor.

Što se dogodilo?

Podsjetimo, policija je, ne otkrivajući identitete, priopćila da se Lučić u srijedu oko 10.30 sati, uslijed narušenih odnosa i nesuglasica oko prodaje automobila, ispred stambene zgrade u Ulici Ede Murtića verbalno sukobio s oštećenim 51-godišnjakom.

Zatim je u, namjeri da ga usmrti, ispalio hitac iz vatrenog oružja pri čemu je zrno pogodilo 51-godišnjaka u natkoljenicu. Nakon što je oštećeni pao na tlo, osumnjičeni mu je zadao više udaraca nogom i rukama u području glave i tijela, a potom se udaljio s mjesta događaja ušavši u stambenu zgradu na istoj adresi, kažu u policiji.

Dodaju da je potom, po prethodnom telefonskom dogovoru, a u namjeri da pomogne Lučiću, osumnjičeni 40-godišnjak svojim automobilom došao u garažu zgrade gdje je Lučić ušao u prtljažnik njegova automobila te su zajedno napustili garažni prostor.

Pomagač ga je odvezao do južne obale rijeke Save, u blizini Jakuševca, gdje je Lučić odbacio vrećicu s pištoljem nakon čega su se zajedno udaljili automobilom.

Lučić je uhićen istog prijepodneva, a u popodnevnim satima uhićen je i 40-godišnji pomagač.

"Sredstvo počinjenja kaznenog djela - revolver pronađeno je u blizini mjesta na kojem je odbačeno”, kažu u policiji dodajući da je teško ozlijeđenom muškarcu liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb.

Nad osumnjičenima je provedeno kriminalističko istraživanje nakon čega su predani pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava podnesena je Županijskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici, priopćila je zagrebačka policija.