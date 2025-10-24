Danas odluka o istražnom zatvoru za Lučića, doznajemo: Za pomagača neće tražiti pritvor

Na Županijskom sudu u Velikoj Gorici danas će se odlučivati o istražnom zatvoru za bivšeg policajca i glumca Leona Lučića (53) osumnjičenog za pokušaj ubojstva nakon propucavanja u novozagrebačkom naselju Središće.

Kako doznaje RTL Danas, za njegovog pomagača i drugog osumnjičenog neće se tražiti istražni zatvor.

Nakon što je prenoćio u policijskom pritvoru, Lučić je sinoć doveden u velikogoričko tužiteljstvo gdje je ispitan.

Lučića se sumnjiči da se u srijedu u Ulici Ede Murtića prvo verbalno sukobio s 51-godišnjakom s kojim je imao nesuglasice oko prodaje automobile narušene odnose. Zatim je, u namjeri da ga usmrti, pucao u njega i pogodio ga u natkoljenicu. Lučić ga je zatim krenuo udarati na podu, a onda pobjegao u ulaz zgrade u blizini.

Riješio se revolvera

Prema neslužbenim informacijama, ranjeni muškarac Lučićev je nekadašnji prijatelj Denis Mustafčić. Zaštitar koji je radio u klubovima, ali i bio tjelohranitelj nogometašima.

U rješavanju dokaza, po sumnjama policije, pomogao mu je 40-godišnjak koji je autom došao u garažu zgrade te su se zajedno odvezli do Jakuševca gdje je Lučić u Savu bacio pištolj.

"Sredstvo počinjenja kaznenog djela - revolver pronađeno je u blizini mjesta na kojem je odbačeno”, kažu u policiji dodajući da je teško ozlijeđenom muškarcu liječnička pomoć pružena je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb.

Nad osumnjičenima je provedeno kriminalističko istraživanje nakon čega su predani pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava podnesena je Županijskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici, priopćila je zagrebačka policija.

