Policajac izazvao nesreću, poginula osoba: 'Pobjegao je s mjesta događaja'

Policijski službenici Policijske uprave karlovačke dovršili su kriminalističko istraživanje prometne nesreće u kojoj je jedna osoba poginula, a dvije su teško ozlijeđene. Nesreća se dogodila 22. kolovoza oko 20.10 sati na dionici državne ceste DC-1, na Turanjskoj obilaznici u Karlovcu, priopćila je karlovačka policija.

Istražitelji su utvrdili da je prometnu nesreću izazvao policijski službenik Ravnateljstva policije, koji je u trenutku nesreće bio izvan službe. Nakon nesreće, vozač je napustio mjesto događaja bez da je pomogao ozlijeđenima, iako je, prema nalazima istrage, to mogao učiniti bez opasnosti za sebe ili druge.

Kako su priopćili iz PU karlovačke, protiv osumnjičenog je Županijskom državnom odvjetništvu u Karlovcu podneseno posebno izvješće kao dopuna kaznene prijave zbog izazivanja prometne nesreće i nepružanja pomoći.

Udaljen iz službe i čeka disciplinski postupak

„Nadležni rukovoditelj udaljio je policijskog službenika iz službe te će protiv njega nadležnom disciplinskom sudu biti podnesen zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka“, priopćili su iz Ravnateljstva policije.

Podsjetimo, policija je o samoj nesreći javnost obavijestila 23. kolovoza, kada je potvrđeno da se dogodila teška prometna nesreća na Turanjskoj obilaznici u kojoj je smrtno stradala jedna osoba.

