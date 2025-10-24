Što mislite o povratku vojnog roka?

Sabor bi danas trebao izglasati izmjene zakona kojima se ponovno uvodi vojni rok, odnosno temeljno vojno osposobljavanje. Nakon toga kreće slanje prvih oko 3000 poziva te liječnički pregledi, dok se prvi ročnici u vojarnama očekuju u siječnju i veljači. Studenti će TVO moći odgoditi dok im traje školovanje, do 30. godine života.

Vojna obuka će se provoditi u vojarnama u Kninu, Požegi i Slunju, a koštat će godišnje 23 milijuna eura.

Ni cjelodnevna saborska rasprava nije u srijedu približila stavove vladajućih i lijeve oporbe o dva zakona kojima se ponovno uvodi obvezno vojno osposobljavanje, prvi ih hvale, drugi tvrde da u njima ima diskriminatornih elemenata spram civilnih ročnika.

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić istaknuo je da se nikoga neće prisiljavati na temeljno vojno osposobljavanje (TVO) ako to ne želi, a odbacio je i kritike dijela oporbe o diskriminaciji onih koji se pozovu na priziv savjesti.

