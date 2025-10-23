Andrija Jarak otkriva sve o novim epizodama i glavnom egzekutoru zloglasnog Zemunskog klana
Sretko Kalinić Zver. Zloglasni plaćeni ubojica poznat po svojoj brutalnosti, tema je novih epizoda Dosjea Jarak.
Glavni egzekutor zloglasnog Zemunskog klana služi maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora zbog sudjelovanja u nizu ubojstava, otmica i atentatu na srbijanskog premijera Zorana Đinđića. Nadimak Zver nije dobio slučajno: dobio ga zbog metoda kojima se služio: žrtve je mučio elektrošokovima, kliještima im komadao tijela, mrvio kosti čekićem, rastapao ih u kiselini.
Andrija Jarak i Dario Todorović u novim nastavcima donose portret brutalnog ubojice, a novinarka Marijana Čikić s njim je razgovarala u najstrože čuvanom zatvoru u regiji.
Kako je izgledao intervju s ubojicom, i što nas još čeka u novim epizodama Dosjea Jarak, otkrit će nam a tko drugi nego koautor serijala Andrija Jarak. Cijeli razgovor pogledajte u videu