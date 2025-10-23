Andrija Jarak otkriva sve o novim epizodama i glavnom egzekutoru zloglasnog Zemunskog klana

DOSJE JARAK /

Sretko Kalinić Zver. Zloglasni plaćeni ubojica poznat po svojoj brutalnosti, tema je novih epizoda Dosjea Jarak.

Glavni egzekutor zloglasnog Zemunskog klana služi maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora zbog sudjelovanja u nizu ubojstava, otmica i atentatu na srbijanskog premijera Zorana Đinđića. Nadimak Zver nije dobio slučajno: dobio ga zbog metoda kojima se služio: žrtve je mučio elektrošokovima, kliještima im komadao tijela, mrvio kosti čekićem, rastapao ih u kiselini.

Andrija Jarak i Dario Todorović u novim nastavcima donose portret brutalnog ubojice, a novinarka Marijana Čikić s njim je razgovarala u najstrože čuvanom zatvoru u regiji.

Kako je izgledao intervju s ubojicom, i što nas još čeka u novim epizodama Dosjea Jarak, otkrit će nam a tko drugi nego koautor serijala Andrija Jarak.