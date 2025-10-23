POČELO UKLANJANJE U BOROVU /

Ruši se mauzolej četničkom vojvodi: 'Bolje ikad nego nikad'

Na groblju u Borovu kod Vukovara počelo je uklanjanje mauzoleja četničkom vojvodi Vukašinu Šoškočaninu. Zahtjev za uklanjanjem podnio je Domovinski pokret, a njegov čelnik Ivan Penava poručio je iz Sabora da će ta stranka ostati upamćena upravo po toj akciji. Odluka o micanju mauzoleja donijeta je na temelju izmjena Zakona o grobljima i rješenja koje je izdala Vukovarsko-srijemska županija. Žalba, ako do nje uopće dođe, neće odgoditi uklanjanje spomenika. Više oigledajte u videu

 

23.10.2025.
17:27
RTL Danas
Vukašin ŠoškočaninMauzolejBorovoRušenjeIvan PenavaPitali Smo Vas
