Tijelo supruge prekrio lišćem, susjede šokirao stravičan zločin: 'Djelovao je kao miran čovjek'

UŽAS U ZAGREBU /

Stravičan slučaj femicida u Zagrebu - sumnja se da je muškarac (41) ubio suprugu (43) i potom počinio suicid.

Beživotno tijelo žene za kojom se tragalo pronađeno je na području Odranski Strmec, odbačeno i prekriveno lišćem. Policiji je smjernice za pronalazak tijela ostavio počinitelj. Imaju malodobnog sina, a susjedi i obitelj kažu da se ovakvo što nije moglo naslutiti. Ni policija u ovoj obitelji nije imala postupanja. Nestanak 43-godišnjakinje je prijavila njezina sestra.

"Ja cijelu noć nisam spavala, nisam imala mira nikako. Jutros sam se digla u pola 5, cijelu noć je bila policija. Poznavala sam ih, ali nismo se družili. On je djelovao miran čovjek", kazala je susjeda žrtve Hamida Muratović.

"Nakon toga su policijski službenici otišli na adresu, provalili su u stan u kojoj gospođa živi i tamo su naišli tijelo njezinog supruga koji je počinio suicid. Tamo su našli neke indicije, krenuli su u potragu i našli tijelo", rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.