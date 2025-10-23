Mladi za volanom sa 17, kamion će voziti s 18, autobus s 21: Donosimo sve novosti

Za volan automobila uskoro i prije punoljetnosti. Vozačku dozvolu za B kategoriju dobit će 17-godišnjaci, no na cestu će moći samo u pratnji iskusnog vozača, uz probni rok od dvije godine.

"Morat će se voziti godinu dana s nekim do punoljetnosti i onda nakon toga još godinu dana. Tu će biti postroženi, mislim da će biti i ograničenja u snazi auta, odnosno motora. Pozdravljam to jer je korisno, neće mladi moći divljati i to je dobra priča", kaže nam instruktor vožnje Krešimir Stunić Trulac.

Za njih su predviđene i strože kazne za vožnju pod utjecajem alkohola i nekorištenje sigurnosnog pojasa. Nova, niža dobna granica i za vozače kamiona. Za volan će moći s 18 godina, a vozači autobusa s navršenom 21 godinom.

"Mislim, ideja je tu da se jednostavno to tržište te radne snage koje je deficitarno na neki način potpomogne mlađim ljudima koji će ući u sustav", kaže nam profesor na prometnom fakultetu Marko Ševrović.

Digitalne vozačke dozvole

A sustav ide u korak s vremenom pa bi i redovi trebali otići u prošlost. Vozačke će biti digitalne, na mobitelu, no tko želi i dalje će je moći imati u fizičkom obliku. Digitalne vozačke dozvole omogućit će policiji da s drugim europskim državama razmjenjuju podatke pa se ni kazne u inozemstvu neće moći izbjeći.

"Za nas je to bitno jer imamo puno stranih gostiju, Hrvatska je poznata kao auto destinacija u turizmu i realno sad možemo dobiti puno više podataka – netko u Njemačkoj ili Austriji možda ima neku mjeru ograničenja, a mi o tome ne znamo ili ne možemo vidjeti iz neke fizičke dozvole, a sad će to biti moguće", ističe ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.



Cilj je da se novim pravilima poveća sigurnost u prometu.

"U Europskoj uniji godišnje pogine skoro 20 tisuća osoba. To su brojke koje su apsolutno neprihvatljive. Cilj je Europske unije do 2030. smanjiti to za pola - na 10 tisuća. Mi nismo ni blizu tog cilja tako da sve mjere i cijeli paket mjera ide u tom cilju da se te brojke pokušaju dovesti pod kontrolu", naglašava Ševrović.

Koliko će stajati nove digitalne vozačke?

Vozačke bi za automobile i motocikle trebale vrijediti do 15 godina, a za kamione i autobuse pet godina. Na češće liječničke preglede mogli bi vozači stariji od 65.

"Kod njih slabi ta motorika, pozornost, koncentracija. Čovjek kak stari tak je sporiji, a promet je sve brži, agresivniji. Ja bih čak uveo da se nakon 15 godina probaju propisi ponovno položiti pa da vidimo tko, gdje i zašto", kaže Stunić Trulac.

Koliko će građane stajati nove digitalne vozačke dozvole - još nije poznato. Države članice imaju rok od tri godine da sva pravila prenesu u svoje zakone i još dodatnu godinu za provedbu. No, tko je spreman - s primjenom može i ranije krenuti.

