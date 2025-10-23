Nije samo afrička svinjska kuga poharala Slavoniju: Ugrožen cijeli riblji fond

RIBIČI U ŠOKU /

Nakon afričke svinjske kuge i virusna bolest šarana u Slavoniji. Potvrđena je na dva jezera u Đakovštini koja su privremeno zatvorena za ribolov. Koi herpes virus nije opasan za čovjeka, ali je smrtonosan za šarana pa su zbog očuvanja ribljeg fonda ribiči pozvani na oprez i dezinfekciju ribolovne opreme kako bi se smanjila mogućnost širenja zarazne bolesti i na druga područja. Više pogledajte u prilogu reportera Bojana Uranjeka