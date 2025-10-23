Ponovno se otvorila stara hrvatska rana: Pobačaj je kao dostupan, ali zapravo nije

PRIZIV SAVJESTI U PETROVOJ /

Više od 50% medicinskih sestara i 75% ginekologa u najvećoj hrvatskoj bolnici ne želi raditi pobačaje, odnosno uložilo je priziv savjesti. Doznalo se to nakon što je jučer na svim portalima objavljena vijest da se pobačaji u Petrovoj bolnici više ne obavljaju. Upozorila je na to udruga Hrabre sestre, nakon što su preko telefona odbijene jedna pacijentica i jedna njihova volonterka. Iz Petrove su javili da to nije točno, ali da zaista imaju problem da sve više medicinskih sestara pacijenticama tablete za pobačaj ne želi dati. I tako se ponovno otvorila stara hrvatska rana: pobačaj je kao dostupan, ali zapravo nije. Žene su u ionako teškoj situaciji izložene osudi, u nekim regijama pobačaje ne radi nijedna bolnica, pa su na pobačaj prisiljene ići: preko granice. A ako problem postoji u centru Zagreba, što je tek onda u manjim sredinama? Više pogledajte u prilogu Petra Panjkote