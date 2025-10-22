Kako su pobijedili mucanje? Za Direkt govore Dino Rađa, Davor Rostuhar i Tonči Tadić

VJEŠTA KONTROLA /

Winston Churchill je zbog mucanja vježbao svoje govore po desetak puta. Joe Biden je recitirao poeziju pred ogledalom. A Nicole Kidman počela je glumiti u kazalištu. Možda niste znali ali s mucanjem su se borili i Elvis i Marilyn Monroe i Gibonni i Slaven Bilić. Danas više od 80 milijuna ljudi na svijetu muca. Nekada je uzrok genetski, nekada trauma iz djetinjstva. Na Međunarodni dan svjesnosti o mucanju, za Direkt govore poznati koji to vješto kontroliraju: Legendarni košarkaš Dino Rađa, nuklearni fizičar Tonči Tadić i putopisac Davor Rostuhar.