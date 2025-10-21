Nijemci pripremaju zalihe, a naši paintball u vojarni: Ovo je Direktov pregled dana

RTG UTORKA /

Obvezni vojni rok sutra je tema saborske rasprave, a uoči toga doznali smo će novaci u dva mjeseca koliko bi trebao trajati, osim temeljnih vojnih, usvojiti i neke nove vještine.

"Samoobranu će učiti - rad dronovima - rukovanje, osobnim naoružavanje, želimo napraviti i dodatne aktivnosti npr. da se vježbaju - igrajući paintboll - to je jedna od stvari koje želimo približiti mladim ljudima", kaže Branko Hrg iz MORH-a. Da, dobro ste čuli, vojni novaci igrat će paintball.

Dok se i u Njemačkoj baš ovih dana raspravlja o uvođenju obaveznog ili dobrovoljnog vojnog roka, Savezni ured za civilnu zaštitu izdao je novi priručnik u kojem, prvi put u 35 godina, daje konkretne savjete za krizne situacije u ratu. Tako recimo ljudima preporučuju da imaju zalihe hrane i osnovnih potrepština za tri do deset dana.

Austrijski i njemački ekstremisti okupljaju se na otoku Šipanu. Kako piše austrijski dnevnik Der Standard, Reinhard Rade, jedan od poznatijih likova europske ekstremne desnice, posljednjih je godina kupio nekretnine na otoku i u njima prima osobe iz neonacističkih krugova. List piše i da stanovnici Šipana brinu zbog neobičnih događaja na otoku poput mladića u crnom koji treniraju u šumi. Sve ćete doznati u rengenu dana Petra Panjkote.