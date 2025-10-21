Hrvatski otočani skrivaju tajnu dugovječnosti: Istražili smo zašto žive duže

DOŽIVJETI STOTU /

Kako doživjeti stotu? Odgovor na to pitanje već godinama tražimo na talijanskoj Sardiniji, Okinawi u Japanu, grčkoj Ikariji: u ukupno pet plavih zona na svijetu gdje ljudi žive dulje nego drugdje. A sada se čini da smo odgovor mogli tražiti i puno bliže: na Mljetu, u Komiži, ili na Lastovu, jer istraživanja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo pokazuju da otočani žive duže. Jedu više ribe, koriste više maslinovog ulja i tjelesno su aktivniji. Više pogledajte u prilogu