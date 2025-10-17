Ovo je bio prvi spot s naših prostora na MTV-u: 'Psihomodo Popu je to otvorilo vrata'

Kakav je to trenutak bio. 1. kolovoza 1981. Video je ubio radio zvijezdu, MTV je krenuo s emitiranjem, pop muzika više nikad neće biti ista. Ma šta muzika!

"MTV je bio prozor u svijet kao takav, ne samo svijet muzike. Muziku smo zahvaljujući MTV-ju počeli doživljavati kroz spotove. Do tad se muzika uglavnom doživljavala auditivno, slušanjem, nakon MTV-a počeli smo svi gledati muziku", tumači Bojan Stilin, izvršni urednik i komentator Tportala.

I imali smo što gledati i snimati na videokazete. Spotovi su davali novu dimenziju pjesmama, pomicali granice, koristili revolucionarne metode animacije, kao recimo u "Sledgehammeru" Petera Gabriela, ili "Take On Me" od A-Ha. Što je spot bio efektniji, više se vrtio na MTV-ju.

"Upravo zato su veliki izvođači iz 80-ih došli do najvećeg broja publike, ne samo zahvaljujući svojim nastupima i pjesmama, nego i svojim spotovima, što je danas, eto, nemoguće", kaže glazbeni kritičar Bojan Mušćet.

Rušio barijere

Pogledajte samo "Thriller" Michaela Jacksona, najpuštaniji spot u povijesti MTV-ja, koji i danas u svakom smislu djeluje kao film, sa originalnom pričom i nezaboravnim koreografijama. Uz to, MTV je rušio i rasne barijere, jer je njemu i drugim crnim umjetnicima davao prostora. Kao, recimo, Princeu. A kako je MTV doveo i do toga da je ljepota postala bitna za prodaju muzike, George Michael je, recimo, uzeo pet top manekenki tog vremena da umjesto njega budu u spotu za "Freedom".

Ali, naravno, MTV nije bio samo platforma za spotove, daleko od toga. "MTV je televiziji nametnuo toliko formata da se to danas više ne može prebrojati. Tu su top liste, tu su govorne emisije u kojima se priča o aktualnim zbivanjima u svijetu, o tome gdje se vodi rat, o tome treba li glasati na izborima ili ne. Puno godina kasnije će tek Taylor Swift postati popularna kao netko tko poziva ljude da glasaju, to je MTV radio 20 ili 30 godina prije nje", podsjeća Stilin.

Pa onda Beavis and Butthead, dvojica animiranih tinejdžera koji vole metal i komentiraju spotove. Ili Jackass, kultna serija u kojoj ekipa prijatelja izvodi kojekakve budalaštine pred kamerom. Iz nje je nastala cijela franšiza, a inspirirala je nebrojene slične programe.

A nikako se ne smije zaboraviti da su baš na MTV-ju odsvirani neki od najbolji unplugged koncerata u povijesti, poput ovoga Nirvane. "Jednostavno se i sam MTV mijenjao, dodavao nove kanale, kao što je VH1 za možda neki stariji uzrast, i tako se pokušavao boriti s tržištem", kaže Mušćet.

Gobac na MTV-ju

A imali smo na MTV-ju i mi svojih konja za trku. Ovako je najavljen prvi emitirani spot s ovih prostora: "Po prvi put, pretpostavljam, na zapadnoj televiziji, nije li to lijepo! Iz Zagreba u Jugoslaviji. Usput, pjevač se zove Davor Gobac, a pjesma se zove "I'm In Love With Gobac", što znači da je zaljubljen u samoga sebe. Evo Psihomodo Pop iz Zagreba, Jugoslavija."

"Pjesma se čak nije zvala "I'm Love With Gobac" nego "I'm In Love With Gorbac", jer se on zezao na račun Gorbačova, u to vrijeme ruskog predsjednika. Nakon tog pojavljivanja na MTV-ju, Psihomodo Pop je složio čak europsku turneju, live album su snimili u Amsterdamu. To im je otvorilo neka vrata, odnosno to je bio dotad nepoznat put na Zapad", kaže Stilin.

Toga puta danas nema, ni za koga. Video zvijezdu ubila je streaming zvijezda, nisu više važni skupi i kompleksni spotovi, dovoljan je i lyrics video. "YouTube kao videoformat je danas apsolutno najvažniji, ali ima ih još, i to je onda sasvim dovoljno. Dakle, čini mi se da više nema strpljenja gledati spot, je li on dobro napravljen ili ne", zaključuje Mušćet.

Zato se više neće ponoviti da režiseri budu poznatiji po spotovima nego filmovima, ili da novi hit prvo čujete na televiziji. Ali za silne klasike koje danas na YouTubeu možete gledati kad god vam padne na pamet, da su uopće snimljeni dobrim dijelom možete zahvaliti - MTV-ju.